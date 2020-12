Yoram Lustig (TRP): ‘Tips voor bepalende thema’s’

Beleggers zullen zich 2020 met gemengde gevoelens herinneren. Aan de ene kant was er de rampzalige coronaviruspandemie, met zijn hoge menselijke en economische tol. Aan de andere kant was het een jaar met sterke positieve rendementen op verschillende financiële markten – een buitengewoon resultaat gezien de economische achtergrond. De Visie van Yoram Lustig, beleggingsdeskundige T. Rowe Price ziet vijf belangrijke thema’s voor 2021.

1. Weg naar economisch herstel

De pandemie heeft op verschillende manieren invloed op de markten. Eén daarvan is het effect op de wereldeconomie – zowel wat betreft de huidige vertraging als de uiteindelijke vorm van het herstel. Het herstel zal waarschijnlijk woelig zijn met mogelijk een double dip krimp, voordat de uitrol van de vaccins plaatsvindt. Daarna wordt er hopelijk een langzame terugkeer naar een zekere normalisatie in gang gezet. Een tweede manier waarop het coronavirus de markten beïnvloedt, is door zijn invloed op het gedrag. Beleidsmakers lijken alles te doen wat in hun macht ligt om de economie te stimuleren, maar zolang de economische tegenspoed aanhoudt en de pandemie verergert voordat ze afneemt, kunnen bedrijven en consumenten de hand op de knip houden.

Beleggingstips: 1) breng offensieve en defensieve waarden in evenwicht in portefeuilles om te kunnen profiteren van eventuele opwaartse en neerwaartse markten, 2) neem procyclische activa in portefeuilles op en 3) zoek en vind deskundig actief beheer en maak er gebruik van.

2. Politiek en de pandemie – Ook onder Biden blijven er geopolitieke spanningen

In normale tijden is geopolitiek vooral achtergrondruis voor de markten. Dergelijke ‘normale’ tijden bestaan echter al meer dan tien jaar niet meer. Hoewel de gekozen president Biden naar verwachting minder confronterend zal zijn dan president Trump, meent Lustig dat de geopolitieke spanningen blijven bestaan. Geopolitieke wanorde en verandering hebben gevolgen voor elke regio van de wereld. De VS moeten zich aanpassen aan het beleid van een nieuwe president en een nieuwe regering, terwijl ze geconfronteerd worden met de mogelijkheid dat een verdeeld Congres tot een regelrechte impasse zal leiden. Europa heeft te maken met ‘Japanisering’, waardoor de eenheid in de EU onder druk is komen te staan. China komt economisch sterker uit de pandemie tevoorschijn, waardoor de spanningen met de VS in wat Lustig de Tweede Koude Oorlog noemt, afnemen.

Beleggingstips: 1) focus op binnenlandse activa die minder gevoelig zijn voor wereldwijde onrust, valutaschommelingen en veranderingen in geglobaliseerde bedrijfsmodellen en supply chains, 2) beleg wereldwijd in aandelen en vastrentende waarden waar ze zich ook bevinden om zoveel mogelijk te diversifiëren 3) beleg in China en Aziatische opkomend markten.

3. Stimuleringsbeleid en lage rendementen

De pandemie en de geopolitieke spanningen hebben beleidsmakers ertoe aangezet forse stimuleringspakketten op te tuigen. Als het onconventionele monetaire beleid en de uitbreiding van de balansen van de centrale banken in het afgelopen decennium de nieuwe norm werden, zullen budgettaire stimulering en uitbreiding van de overheidstekorten de nieuwe norm van het komende decennium worden. In bijna alle ontwikkelde economieën zullen bedrijven en consumenten blijven profiteren van de ultra-lage rente. QE zal worden voortgezet als dat nodig is, zodat de overheden geen andere keuze hebben dan te lenen en uit te geven. De onzichtbare hand van Adam Smith is daadwerkelijk onzichtbaar geworden. De economische vertraging, in combinatie met een ultra-accommoderend beleid, zal waarschijnlijk een neerwaartse druk op de obligatierendementen blijven uitoefenen.

Beleggingstips: 1) beleg in risicodragende waarden ondanks het ongemak van onzekerheid en de hoge waarderingen, 2) breid mogelijkheden in de zoektocht naar rendement uit en 3) zoek naar beleggingen die kunnen profiteren van stimuleringsuitgaven en het potentiële nieuwe beleid van de nieuwe president van de VS, Biden.

4. Uiteenlopende prestaties bedrijfssectoren

Een ander belangrijk thema voor 2020 zijn de uiteenlopende prestaties van de verschillende bedrijfssectoren. De volatiliteit en de spreiding tussen verliezers en winnaars kunnen zowel risico’s als kansen creëren – waar sommige sectoren blijven lijden, zoals de horeca en de fysieke detailhandel, zullen andere gebieden blijven profiteren, zoals de technologiesector en e-commerce. Het beleggingsklimaat dat zich aandient, zal waarschijnlijk worden gekenmerkt door het wisselen van leiders en achterblijvers. Stijgende infecties en voortdurende beperkingen van de economische activiteit kunnen leiden tot een ‘risk-off, COVID-on’-omgeving waarin groeiaandelen, large-caps en de dollar bovenmatig presteren; nieuws over vaccins en het versoepelen van lockdowns kan een ‘risk-on, COVID-off’-klimaat creëren, waarin waardeaandelen en small caps het voortouw nemen en de dollar achterblijft.

Beleggingstips: 1) handhaaf een evenwicht in de portefeuilles tussen potentiële winnaars en verliezers, terwijl actief beheer wordt aangewend om te profiteren van bovenmatig presterende beleggingen, 2) selecteer beleggingen die duurzame groei bieden ondanks de pandemie en 3) vind evenwicht tussen waarschijnlijke winnaars en veronachtzaamde verliezers.

5. Dure veiligheid – De vlucht naar veiligheid heeft een hoge prijs

Het ultra-accommoderende monetaire beleid en de onder druk staande rendementen hebben de prijzen van de traditionele conservatieve activa omhooggeduwd. Traditioneel wordt met obligaties spreiding in beleggingen aangebracht om de risico’s te beperken, maar staatsobligaties zijn op dit moment duur, met rendementen die dicht bij hun all time-laagste punt liggen. Wanneer de rendementen laag zijn, is er minder ruimte om te dalen tijdens een sell-off van risicodragende activa, waardoor de defensieve kracht van staatsobligaties wordt beperkt. De Amerikaanse dollar, een andere beproefde manier om het neerwaartse risico te beperken, is niet goedkoop: veiligheid is prijzig geworden. Vanwege de onzekerheid als gevolg van de pandemie en de geopolitieke spanningen zal veiligheid waarschijnlijk duur blijven.

Beleggingstips: 1) Neem safe-haven valuta’s op in portefeuilles, 2) gebruik actieve strategieën om in de wereldwijde obligatiemarkt te stappen en neerwaartse risico’s te beperken en 3) schuw geen enkel middel om een actieve, gediversifieerde defensieve strategie te creëren, met behulp van zowel traditionele als innovatieve technieken.

