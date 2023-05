Zomers beleggen met vakantiegeld

Een oud beursgezegde (dat terecht niet meer in zwang is) luidde: “Vrouwenbenen bloot, handel dood”. Als we kijken naar de uitslagen op de beurs de laatste weken, zien we heel duidelijk dat de beweeglijkheid op indexniveau is afgenomen. De uitspraak lijkt dus wel een kern van waarheid te bevatten. De Visie van Peter Siks, beleggerstrainer Saxo Academy.

Maar ja, het is ook nog niet echt zomer. Toch staat deze maand bij velen wel weer het vakantiegeld op de rekening. Zou het deze zomer verstandig zijn te beleggen met (een deel van) dat vakantiegeld? Saxo bekijkt voor u een paar bestemmingen waar u terecht zou kunnen.

Sectoren die zomers outperformen

Tijdens de zomermaanden zou je verwachten dat de aandelen van producenten van zomerse producten het mogelijk beter doen dan de reguliere aandelenmarkt, zoals bierbrouwers en ijsmakers. De mogelijkheden voor zomerse beleggingen zijn echter wat uitgebreider dan alleen producenten van onze favoriete zomerverwennerijen. Hieronder staan als voorbeeld drie aandelenmandjes (beter bekend als ETF’s) van sectoren waarvan het succes nauw verbonden lijkt te zijn met de zomermaanden, met hun performance over de afgelopen vijf jaar.

Naam ETF Totaalrendement p/j over periode van 5 jaar TVR, ETF: Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Travel & Leisure ETF Toerisme en horeca

Europese landen zijn populaire zomerbestemmingen voor toeristen uit de hele wereld. Hotelketens (bv. Accor), luchtvaartmaatschappijen (zoals Ryanair) en reisbureaus kunnen profiteren van het toegenomen toerisme tijdens het zomerseizoen. Denk in deze sector ook aan online reisbureaus (bv. Booking Holdings). 0,19% per jaar STR, ETF: SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary Consumentenbestedingen

Detailhandelaren en restaurants in Europa krijgen tijdens de zomermaanden meer bezoekers. Voorbeelden van Europese bedrijven in deze sector zijn Inditex (eigenaar van Zara), H&M, ASOS en Carrefour. 7,1% per jaar GLUX, ETF: Amundi ETF S&P Global Luxury Luxe goederen

Europese luxemerken staan wereldwijd bekend om hun vakmanschap en aantrekkingskracht op internationale toeristen. Bedrijven als LVMH, Kering en Hermes kunnen tijdens de zomer profiteren van hogere luxe-uitgaven. Deze ETF is een wereldwijd gespreide ETF omdat een Europese variant niet beschikbaar is. 11,5% per jaar Benchmark: Eurostoxx 600 index De Europese aandelenmarkt dient als uitstekende vergelijking voor de prefromance van de aandelenmandjes van de bovengenoemde sectoren. 6,9% per jaar

Uit de performance over de laatste vijf jaar blijkt een duidelijke winnaar in de zomermaanden en dat is de ETF van ‘Luxegoederen’. Al enige tijd zijn luxegoederen zoals champagne, luxe tassen en horloges enorm in trek, deels als belegging. De performance van deze ETF laat dat ook duidelijk zien. Met een gemiddeld jaarrendement van meer dan 11% heeft deze ETF fors beter gepresteerd dan de benchmark, die net geen 7% haalt.

De duidelijke achterblijver over vijf jaar tijd is de Travel en Leisure-ETF, maar dat mag vanwege de Covid-pandemie geen verrassing zijn. Deze zomer zal een normale zomer zijn zonder restricties, maar of de reis- en horecasector wellicht langdurig en zelfs permanente gevolgen kent van de pandemie is nu nog te vroeg om te zeggen.

De zomermaanden

Hebben de drie gekozen ETF’s het beter gedaan dan de vergelijkingsindex – de Eurostoxx600 index – gedurende de zomermaanden? In onderstaande tabel staat uitgewerkt wat het rendement is van de ETF’s in de afgelopen vier jaar over de vier zomermaanden juni tot en met september. Daar vallen een paar dingen in op:

Het benchmark-mandje E600 behaalde gemiddeld over de zomermaanden een negatief resultaat van – 0,6%.

De Covid-pandemie sloeg het diepste gat in de prestatie van de Travel en Leisure-ETF, maar de sporen zijn bij alle drie de sectoren en de benchmark zichtbaar.

Verder is duidelijk te zien dat de (wereldwijde) luxegoederen ETF ook in de zomer de outperformer is met een gemiddeld positief rendement van 3,9%. Vooral 2022 is opvallend waarin luxegoederen in de zomer 1,8% verliest terwijl de brede markt – de Eurostoxx600 – ruim 12% verloor.

De sector van consumentenbestedingen is een goede sterke tweede, naast luxegoederen, met een fors herstel. Dit past ook bij de economische trend waarbij consumenten blijven besteden.

Baden in luxe dankzij uw vakantiegeld?

Met bovenstaand overzicht op zak zou je bijna denken dat als u wilt beleggen met uw vakantiegeld, u een storting doet in een mandje van luxe goederen-aandelen en vervolgens zonder ernaar om te kijken op het strand kunt gaan zitten. Helaas, dat is echt te kort door de bocht. Als u als een ekster, gek op glimmende ‘bling bling’, uw vakantiegeld in het geheel in luxegoederen zou stoppen, druist dit in tegen de belangrijke pijlers van succesvol beleggen: goede spreiding, lage kosten en lange adem. Wat u uiteraard wel kunt doen is meer nadruk leggen op een specifieke sector en daarin wat meer kapitaal te alloceren.

Krijg dus niet de zomer hoog in de bol met de ontvangst van uw vakantiegeld, maar ga rustig te werk en zet in op de langere termijn met een verstandige financiële strategie, bijvoorbeeld door maandelijks een vast bedrag opzij te zetten. Zo kunt u mooi sparen voor uw toekomstige droomreis.

Over dit artikel

Voor een representatief beeld van de drie gekozen sectoren blijven individuele aandelen buiten beschouwing. De ETF’s morgen worden beschouwd als ‘de index’ van de betreffende sector.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18528 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht