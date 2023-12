Zonder China is het onmogelijk

Het zal onmogelijk zijn om CO2-neutraal te worden zonder China. Westerse beleggers moeten daarom bepaalde ideologische verschillen opzijzetten, en proberen China in zijn volledige context te begrijpen, betoogt Lucy Thomas, Hoofd Duurzaam Beleggen bij vermogensbeheerder UBS AM, in China and net zero: An existential sustainability issue.

Dit is een samenvatting van haar belangrijkste punten:

Het Chinese plan : China heeft beloofd om tegen 2060 CO2-neutraal te worden. Vanaf 2030 zou de CO2-uitstoot moeten afnemen. De lokale overheden in China hebben hiervoor zowel korte- als langetermijnstrategieën ontwikkeld.

: China heeft beloofd om tegen 2060 CO2-neutraal te worden. Vanaf 2030 zou de CO2-uitstoot moeten afnemen. De lokale overheden in China hebben hiervoor zowel korte- als langetermijnstrategieën ontwikkeld. Investeren, niet desinvesteren: Om CO2-neutraal te worden, moeten de bedrijven die nog niet duurzaam zijn, koolstofvrij gemaakt worden. Desinvesteren in de vervuilers is dus niet voldoende. Aangezien China momenteel meer CO2-uitstoot dan enig ander land, kunnen beleggers op een vergelijkbare manier nadenken over de rol van China.

Om CO2-neutraal te worden, moeten de bedrijven die nog niet duurzaam zijn, koolstofvrij gemaakt worden. Desinvesteren in de vervuilers is dus niet voldoende. Aangezien China momenteel meer CO2-uitstoot dan enig ander land, kunnen beleggers op een vergelijkbare manier nadenken over de rol van China. Hernieuwbare energie: China is nog steeds afhankelijk van steenkool. Het emissiehandelssysteem blijft embryonaal. Dat komt deels doordat het land meer gericht is op overgangstechnologieën op de langere termijn, bijvoorbeeld waterstof. China is ook een duidelijke voortrekker op het gebied van zonnepanelen en elektrische voertuigen.

China is nog steeds afhankelijk van steenkool. Het emissiehandelssysteem blijft embryonaal. Dat komt deels doordat het land meer gericht is op overgangstechnologieën op de langere termijn, bijvoorbeeld waterstof. China is ook een duidelijke voortrekker op het gebied van zonnepanelen en elektrische voertuigen. Groene obligaties : China heeft een explosieve groei van groene obligaties doorgemaakt. Het heeft nu 85,4 miljard dollar in de database van het Climate Bonds Initiative – meer dan enig ander land. Dit is echter nog steeds minder dan 2% van de totale schulduitgifte van China.

: China heeft een explosieve groei van groene obligaties doorgemaakt. Het heeft nu 85,4 miljard dollar in de database van het Climate Bonds Initiative – meer dan enig ander land. Dit is echter nog steeds minder dan 2% van de totale schulduitgifte van China. Chinezen zijn betrokken: Chinese burgers hebben hun frustratie over de stedelijke vervuiling geuit, en de Chinese overheid heeft ingegrepen. Sinds 2014 is het fijnstof bijvoorbeeld er snel afgenomen.

Lucy Thomas, Hoofd Duurzaam Beleggen, UBS Asset Management:

“Nadenken over de Chinese rol in het bereiken van een CO2-neutrale wereldeconomie, vraagt om nuance. De klimaatverandering vormt een systeemrisico voor beleggers, en vereist dat de echte wereld CO2-vrij wordt. Een CO2-vrije nicheportefeuille zal niet volstaan. Dit betekent dat alle landen en regio’s in de wereld CO2-neutraal moeten worden.”

“De ideologische kloof tussen het Westen en China is groot, en kan de westerse investeringen in de energietransitie van China beïnvloeden. Het voelt alsof we een tastbare gemeenschappelijke basis nodig hebben. Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat er weer een oproep komt van de (westerse) duurzame beleggingsgemeenschap naar China, voor meer beleidszekerheid en inzet voor net-zero. Toch bespeur ik daarbij zelden een zweem van zelfreflectie of ironie, in hun kritiek op de inefficiënte besluitvorming en het verlamde beleid.”

“Voor sommigen in het Westen zullen China en duurzaamheid nooit in dezelfde zin thuishoren. Maar om de klimaatrisico’s aan te pakken, is een meer genuanceerde lens nodig. Want als China straks faalt, doen we dat allemaal.”

