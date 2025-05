Zonnige vooruitzichten Spaanse economie

DWS is positief over de vooruitzichten voor de Spaanse economie; in het eerste kwartaal van 2025 is er weer meer geïnvesteerd in machines en bedrijfsmiddelen. Maar, zegt Ulrike Kastens, Europa-econoom bij de vermogensbeheerder, “de krapte op de woningmarkt kan de economische groei weer afremmen”.

“Het is vooral bemoedigend dat de kapitaalinvesteringen in machines en bedrijfsmiddelen weer op hetzelfde peil als vóór de coronapandemie liggen”, stelt Ulrike Kastens, Europa-econoom bij DWS. “Bedrijven lijken weer bereid om in hun productiecapaciteit te investeren, en dat is essentieel voor duurzame groei.”

Volgens Kastens is Spanje er bovendien in geslaagd zijn economie te verbreden. “Het toerisme houdt stand, maar belangrijker nog is dat Spanje ook steeds succesvoller wordt in de export van hoogwaardige diensten, zoals technologieadvies en ingenieursdiensten.”

Tien jaar geleden was dat wel anders. Spanje had toen nog volop te maken met de gevolgen van de eurocrisis. De hoge werkloosheid dwong veel jongeren ertoe het land te verlaten en de economie kwam nauwelijks van zijn plek. Inmiddels is het tij gekeerd. Sinds 2019 zijn er meer dan 1,2 miljoen buitenlandse werknemers bijgekomen, vooral uit Latijns-Amerika.

“Die instroom van arbeidskrachten heeft de groei aangejaagd”, aldus Kastens. “Zeker in combinatie met het open investeringsklimaat en de steun uit het Europese herstelfonds heeft Spanje een stevige impuls gekregen.”

Ook structurele hervormingen spelen volgens haar een rol. Werkgevers kunnen arbeidscontracten eenvoudiger aanpassen, en dit heeft geleid tot meer vaste banen. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn de lonen de afgelopen jaren bovendien sneller gestegen dan het gemiddelde, mede dankzij verhogingen van het minimumloon.

Toch kent het Spaanse groeimodel ook risico’s. Volgens cijfers van DWS is er sinds de financiële crisis te weinig geïnvesteerd in woningbouw en utiliteitsprojecten. Daardoor is er krapte op de woningmarkt ontstaan en lopen de huren snel op. Voor beleggers in vastgoed is dat gunstig, voor huishoudens niet.

“Dat gebrek aan nieuwe bouwprojecten kan op termijn verdere economische groei afremmen”, waarschuwt Kastens. “Zonder voldoende betaalbare woonruimte wordt het moeilijker om talent aan te trekken of vast te houden.”

De minderheidsregering in Madrid laveert tussen de uiteenlopende wensen van linkse en nationalistische partijen. Ze wil het begrotingstekort geleidelijk terugdringen via belastingmaatregelen, en tegelijkertijd de traditioneel lage defensie-uitgaven voorzichtig opvoeren.

“De politieke ruimte om echt door te pakken is beperkt”, aldus Kastens. “Maar ondanks die beperkingen laat Spanje zien dat het economisch vooruit kan, zelfs onder een ingewikkeld regeerakkoord.”

“Per saldo zijn we positief gestemd over het Spaanse groeiverhaal”, besluit ze. “Maar nu ook andere Europese landen werk maken van hun eigen knelpunten, blijft het de vraag hoelang Spanje die koploperspositie binnen de eurozone weet vast te houden.”

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

