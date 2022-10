Zunder haalt 100 miljoen op voor snellaadnetwerk

Het Spaanse oplaadbedrijf voor elektrische voertuigen Zunder heeft 100 miljoen euro opgehaald bij de Franse duurzame vermogensbeheerder Mirova, onderdeel van Natixis Investment Managers, om de uitrol van ultrasnelle EV-oplaadstations in Zuid-Europa te versnellen.

Zunder, in 2017 opgericht door e-mobiliteitsondernemer Daniel Pérez, heeft zich snel gevestigd als de toonaangevende onafhankelijke exploitant van EV-laadinfrastructuur op het Iberisch schiereiland nadat het in een vroeg stadium steun kreeg van energie- en infrastructuurinvesteringsbedrijf White Summit Capital en Co-Investors. De laatste investeringsronde versnelt het plan van Zunder om de 4.000 ultrasnelle oplaadpunten in Zuid-Europa te overschrijden.

Witold Marais, Investment Director bij Mirova: “De decarbonisatie van mobiliteit en transport is cruciaal voor het pad naar netto nul uitstoot en staat daarom centraal in onze beleggingsstrategie. Wij zijn sinds 2019 betrokken bij de EV-laadinfrastructuur en waarderen de positionering van Zunder, de hoogwaardige dienstverlening en de ambitie om een toonaangevende exploitant van snellaadnetwerken in Zuid-Europa te worden.”

