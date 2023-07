1 op 7 beleggers gebruikt AI als ChatGPT

14% van de Nederlandse particuliere beleggers gebruikt artificial intelligence (AI) tools zoals ChatGPT om beleggingskeuzes te maken. Dat blijkt uit de resultaten van het meest recente Retail Investor Beat-onderzoek van sociaal investeringsplatform eToro onder 10.000 particuliere beleggers verdeeld over 13 landen (waarvan 500 Nederlandse beleggers). Daarnaast zegt 29% van de Nederlandse beleggers open te staan voor technologie die helpt bij het maken van beleggingskeuzes. 40% geeft aan hier tegen te zijn.

De resultaten volgen na acht explosieve maanden op gebied van AI, met onder andere de lancering van ChatGPT afgelopen november die grote interesse wekte en ook de aandacht van beleggers trok.

Van de 43% Nederlandse particuliere beleggers die ofwel al gebruik maken van ChatGPT of soortgelijke AI-tools of die open staan voor het gebruik ervan, zegt het merendeel (66%) zelfs open te staan voor het idee om AI in de toekomst voor hen te laten handelen.

Over de resultaten zegt eToro marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “Het is geen verrassing dat early adopters van AI-tools deze ook inzetten voor beleggen. Tegelijkertijd is het belangrijk voorzichtig te zijn, de technologie is verre van foutloos en kan natuurlijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor verkeerde keuzes. Dat de technologie niet zaligmakend is blijkt ook uit de eerste AI-gestuurde ETF die aanzienlijk ondermaats presteert.”

Van de respondenten die aangeven AI te willen gebruiken, zegt bijna de helft dat ze geloven dat AI de toekomst van beleggen is (48%). Daarnaast noemt 44% tijd besparen als belangrijk argument voor het gebruik van AI-tools. 35% zegt betere beslissingen te kunnen met maken met behulp van AI. Van de beleggers die AI wil gebruiken denkt 31% dat AI betere beleggingskeuzes kan maken dan een fondsbeheerder.

Uit het meest recente Retail Investor Beat-onderzoek bleek verder dat particuliere beleggers niet alleen gebruik willen maken van technologie, maar ook erg optimistisch zijn over de sector. 19% van de ondervraagden liet weten van plan te zijn hun investeringen in technologie tijdens de tweede helft van 2023 te vergroten, waarbij 12% specifiek AI noemde.

Van Oudheusden voegt toe: “Het optimisme over AI en de groeipotentie van tech-aandelen zijn een belangrijke oorzaak voor het krachtige herstel van de wereldwijde aandelenmarkt, die dit jaar zelfs officieel omsloeg in een nieuwe bullmarkt. Techgigant NVIDIA heeft al aangetoond dat het dit optimisme ook daadwerkelijk kan omzetten in een astronomische omzetgroei. We zullen alleen aanhoudende koerswinsten blijven zien als het succes van kartrekkers zoals NVIDIA doorsijpelt naar de sector in zijn geheel.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18745 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht