220 grote beleggers sporen bedrijven aan op indammen CO2

Non-profitorganisatie CDP lanceert vandaag zijn jaarlijkse Science Based Targets (SBT) campagne, gericht op het indammen van CO2-emissies.

CDP heeft opnieuw een lange lijst van investeerders (recordaantal van 220 uit 26 landen, waaronder Aegon Asset Management, NN Group en Robeco) rond zich verzameld die samen 1600 bedrijven wereldwijd aansporen om ambitieuze en controleerbare emissiedoelstellingen te formuleren die wetenschappelijk gefundeerd zijn en aansluiten op het Parijsakkoord. Het gaat onder meer om Airbus, NXP Semiconductors, Lufthansa, Samsung en Tata Steel. Opgeteld stoten de 1600 aangeschreven bedrijven meer uit dan de VS en Europa samen, en maken ze 36% uit van de MSCI World Index.

De campagne van vorig jaar heeft bijgedragen tot een sterke impuls van het aantal bedrijven dat zich daarna aansloot bij de SBTi, het Science Based Targets Initiative. 154 bedrijven, met een gezamenlijke uitstoot die ongeveer gelijk is aan het jaarlijkse totaal van Duitsland en goed voor een marktkapitalisatie van 5.200 miljard dollar, hebben zich sinds vorig jaar als nieuwkomers aangesloten.

Al meer dan 1.775 bedrijven

Wereldwijd nemen al meer dan 1775 bedrijven deel aan het SBTi, waarvan er meer dan 550 doelen hebben gesteld die in overeenstemming zijn met ‘1,5°C’. Uit analyses is gebleken dat bedrijven met een doelstelling hun emissies doorgaans met 6,4% per jaar hebben verminderd – ruim boven de 4,2% lineaire vermindering die nodig is om te voldoen aan de 1,5°C-doelstelling van de overeenkomst van Parijs.

Voor Laurent Babikian, Joint Global Director Capital Markets bij CDP, komt het ontbreken van een uitstootdoel neer op een rode vlag: “Geen SBT betekent dat bedrijven er niet in slagen klimaatrisico’s te beheersen. In de aanloop naar COP26 moeten we meer ambitie zien bij de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de wereldwijde uitstoot, als we een CO2-neutrale economie willen.”

