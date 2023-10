3 voordelen: mkb-leningen in uw beleggingsportefeuille

Met het mkb-leningenfonds Fresh Dutch SME Fund (FDSF) leent u uw vermogen direct uit aan het Nederlandse mkb. Tijdens deze BeleggersFair-masterclass wordt duidelijk welke drie voordelen deze leningen opleveren voor uw portefeuille.

Vroeger bracht u als particulier uw spaargeld naar de bank en de bank leende het uit, onder andere aan mkb-bedrijven. De marge tussen uw rente en de rente aan de ondernemer was voor de bank. Nu met het mkb-leningenfonds FDSF is de marge voor u.

Via het FDSF leent u uw vermogen direct uit aan het Nederlandse mkb zonder tussenkomst van een bank. Het fonds is breed gespreid over verschillende sectoren, marktsegmenten en regio’s. Door te beleggen in het FDSF ontvangt u een aantrekkelijk en stabiel rendement en draagt u bij aan de groei van het Nederlandse bedrijfsleven.

Wilt u weten hoe u ook in mkb-leningen kunt investeren en welke drie voordelen deze leningen opleveren voor uw portefeuille? Kom dan naar deze masterclass aangeboden door OHV Vermogensbeheer.

De masterclass ‘Ontdek de 3 voordelen van het opnemen van mkb-leningen in uw beleggingsportefeuille’ vindt plaats om 10.00 uur.

Sprekers

Erik Bakker

CEO OHV Vermogensbeheer

Erik Bakker is bij OHV verantwoordelijk voor strategie, sales en marketing en communicatie intern en extern. Hij ziet een aantal trends in de financiële wereld waar disintermediatie er een van is.

OHV heeft hierop ingespeeld door meerderheidsaandeelhouder te worden van het mkb-financieringsplatform Voordegroei en zo in combinatie met de sourcing en analyse van Voordegroei middels haar twee mkb Fresh Funds een unieke beleggingscategorie aan haar interne en externe relaties te kunnen aanbieden en zo ook een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie.

Bart Vemer

Portefeuillemanager FDSF

Bart Vemer is al ruim twintig jaar werkzaam in de beleggingswereld. Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam werkt hij achtereenvolgens bij Van Lanschot Bankiers, Fortis Investments en BNP Paribas Investment Partners.

Uit ervaring weet hij dat de financiële wereld snel verandert en dat leidt volgens hem tot veel nieuwe kansen. Momenteel is hij board member van OHV Instititional Asset Management en vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor de beide mkb-fondsen die zij beheren.

Christan van Tooren

Senior Analist FDSF

Christian van Tooren ziet als analist een veranderde wereld, waarin de banken zich terugtrekken uit het mkb en waar kansen ontstaan voor een alternatieve manier van financieren. Als analist is hij verantwoordelijk voor de kredietanalyses en monitoring van de beleggingen. Heeft naast zijn master aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam ook zijn CFA level 2 behaald.

