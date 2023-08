4 handige tips voor het aanvragen van een bedrijfslening

Een langlopende investering in je bedrijf is vaak niet goedkoop. Vandaar dat veel ondernemers niet bij machte zijn om dit zelf te financieren. Gelukkig hoeft dit ook niet, want je kunt een bedrijfslening aanvragen.

Heb je nog niet eerder zo’n zakelijke financiering voor je bedrijf gebruikt? Dan wil je voorkomen dat je de verkeerde keuzes maakt. Daarom hebben wij in deze tekst vier handige tips op een rijtje gezet die van pas komen bij het aanvragen van een bedrijfslening.

1. Maak altijd een berekening

Als je een bedrijfslening afsluit, ga je een schuld aan. Deze los je af door iedere maand een deel van het geleende bedrag terug te betalen. Voordat je zo’n lening afsluit, wil je uiteraard eerst weten wat je maandlasten zijn. Hiervoor maak je een berekening. Maak niet de fout door het totale bedrag te delen door de looptijd, want dan kom je bedrogen uit. Naast aflossing betaal je namelijk ook rente over een bedrijfslening.

Omdat het rentepercentage van tijd tot tijd verschilt, is het onmogelijk om zelf te berekenen wat je maandlasten zijn als je zakelijk gaat financieren. Daarbij komt dat je ook nog te maken krijgt met risicokosten. Voor het vaststellen van deze kosten kijkt een geldverstrekker naar de financiële situatie van je bedrijf. Sta je er financieel goed voor? Dan betaal je een lagere rente dan wanneer de financiën minder rooskleurig zijn. Als je toch wilt weten hoeveel een bedrijfslening je per maand kost, kun je een berekening maken via de website van een geldverstrekker. Hierdoor weet je binnen de kortste keren of het aanvragen van een bedrijfslening verstandig is.

2. Denk goed na over de looptijd

Bij het afsluiten van een zakelijke lening kom je voor een aantal keuzes te staan. Zo bepaal je zelf bijvoorbeeld wat de looptijd van de lening is. Vaak kun je uit vaste periodes kiezen, zoals 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 en 60 maanden. Als je veel geld leent, kun je soms zelfs voor een langere looptijd kiezen. Aangezien je maandlasten het laagst liggen als je voor een lange looptijd kiest, heeft dit de voorkeur van veel ondernemers. Toch is een lange looptijd niet altijd interessant, want de lening kan hierdoor onnodig duur uitvallen. Je betaalt immers ook langer rente als je voor een langere looptijd kiest. Zoek daarom uit wat in jouw situatie de voordeligste optie is.

3. Leen niet onnodig veel

Ga je een zakelijke lening afsluiten? Dan kun je zelf vaak aangeven hoeveel je wilt lenen. Het is alleen geen zekerheid dat je het gewenste bedrag ook kunt lenen, want de financiële situatie van je bedrijf moet dit wel toelaten. Leen overigens nooit meer dan je nodig hebt. Bij een bedrijfslening betaal je namelijk rente over het hele bedrag. Ook al gebruik je niet alles, je betaalt er toch rente over. Stel daarom eerst vast hoeveel geld je nodig hebt en dien vervolgens pas een aanvraag in.

4. Vergelijk aanbieders met elkaar

Wie een bedrijfslening af wil sluiten, kan bij vrijwel iedere geldverstrekker terecht. Om tijd en moeite te besparen, richt jij je misschien tot de eerste geldverstrekker die je tegenkomt. Dit is alleen niet verstandig, want mogelijk ligt de rente hier hoger of zijn de voorwaarden minder gunstig. Vergelijk geldverstrekkers daarom altijd eerst met elkaar. Op deze manier lukt het je namelijk om de beste bedrijfslening te vinden.

