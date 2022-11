4 sociale thema’s

Sociale impactstrategieën worden de aanjagers van structurele duurzaamheid, zegt Anne Tolmunen, portfoliomanager bij AXA Investment Managers.

De ‘S’ van ESG krijgt steeds meer aandacht – en kansen. Wereldwijde veranderingen als gevolg van klimaatverandering, toenemende politieke verdeeldheid en de groeiende welvaartskloof zijn hier de oorzaak van.

Tolmunen heeft een aantal bedrijven in het vizier waar beleggers op moeten letten omdat ze inspelen op belangrijke onvervulde maatschappelijke behoeften op het gebied van onderwijs, huisvesting en infrastructuur, gezondheidszorg en financiële diensten.

Onderwijs

Binnen het onderwijs is er nog veel ruimte voor verbetering – ongeveer 57 miljoen kinderen van basisschoolleeftijd gaan niet naar school en 60% van de kinderen en jongeren haalt niet eens een minimumniveau voor lezen en rekenen. De uitdaging in het onderwijs is tweeledig: ten eerste, de toegankelijkheid verbreden op een rechtvaardige en structurele manier. Ten tweede het ontwikkelen van kwalitatieve en doeltreffende leermethoden. Daarom is de Franse vermogensbeheerder overtuigd dat nieuwe spelers, met name op het gebied van onderwijstechnologieën, die studenten goedkope oplossingen bieden voor effectiever en gepersonaliseerd leren, interessant zijn.

Chegg is daar een mooi voorbeeld van. Dit platform voor online studentenondersteuning dat betaalbare diensten wil aanbieden, heeft 5,3 miljoen abonnees. Een ander voorbeeld is IDP Education, dat in meer dan 50 landen actief is en studenten in opkomende markten helpt Engels te leren en hen op universiteiten over de hele wereld plaatst.

Huisvesting en infrastructuur

Iedereen fatsoenlijke huisvesting en infrastructuur bieden blijft een belangrijke uitdaging. De helft van de planeet – ongeveer 3,5 miljard mensen – leeft momenteel in steden en naar verwachting zullen dat er in 2030 vijf miljard zijn. In 2070 zal naar verwachting 70% van de mensen in stedelijke nederzettingen wonen.[1]

Talrijke ondernemingen zijn actief en groeien in de sector betaalbare huisvesting, zoals het Amerikaanse Sun Communities, die streeft naar het aanbieden van goedkope kwaliteitswoningen in het zuiden en middenwesten van de VS, en de Duitse onderneming TAG Immobilien, die actief is in het goedkope segment, aldus AXA IM.

Gezondheidszorg

De technologische vooruitgang van gezondheidszorg in afgelopen decennia heeft geleid tot een meer toegankelijke, doeltreffende en bovendien meer gepersonaliseerde geneeskunde.

Deze omgeving heeft bijgedragen tot de zogenaamde telegezondheid – waarbij gezondheidsgerelateerde diensten en informatie elektronisch worden gedistribueerd en beheerd. AXA IM gelooft dat dergelijke virtuele diensten de overbelaste medische systemen kunnen helpen verlichten, de gezondheidskosten kunnen verlagen en de preventieve geneeskunde kunnen versterken. Volgens McKinsey is het gebruik van telegeneeskunde nu 38 keer hoger dan vóór de pandemie.

Digitalisatie

Meer dan een derde van de wereldbevolking is nog steeds volledig offline. Geen toegang hebben tot het internet kan ernstige gevolgen hebben voor het onderwijs, het vinden van een baan, de gezondheidszorg, het ondernemerschap en meer – hetgeen economische groei afremt en de sociale en mondiale ongelijkheid vergroot.

Financiële digitalisatie betekent dat particulieren en bedrijven toegang hebben tot nuttige en betaalbare financiële producten en diensten die aan hun behoeften voldoen – transacties, betalingen, sparen, krediet en verzekeringen – en die op een verantwoorde en duurzame manier worden geleverd. Om ervoor te zorgen dat het internet de komende vijf jaar voor de meerderheid van de mensen toegankelijk is, is volgens het World Economic Forum een investering van $2.100 miljard nodig.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

