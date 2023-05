5 kansen

5 aandelen waarvoor Martine Hafkamp, directeur Fintessa Vermogensbeheer, extra belangstelling heeft.

Microsoft

“De investering in OpenAI lijkt een gouden greep. Niet alleen integreert Microsoft de AI-technologie in de hele productlijn (waardoor het concern klanten kan winnen of hogere prijzen kan vragen), ook is Microsoft de exclusieve cloudpartner van OpenAI. Dat betekent dat iedereen die gebruik wil maken van de diensten van OpenAI ook gebruik moet maken van de cloud van Microsoft.”

Equinor

“De Noorse multinational kan van de hoge olie- en gasprijzen profiteren. Daarnaast heeft het bedrijf één van de grootste windmolenportefeuilles van Europa. Onder de wereldwijde energiebedrijven geldt het als ‘de groenste’. De carbon footprint is minder dan de helft van het gemiddelde in de industrie. De sterke Noorse kroon helpt mee aan een mooi rendement, evenals het dividend.”

ASML

“Niet alleen worden door de technologische ontwikkelingen steeds meer chips in steeds meer producten verwerkt. ASML maakt de meest geavanceerde chipmachines ter wereld en heeft met de EUV-machines zelfs een monopolie. De verkopen naar China worden weliswaar aan banden gelegd, maar aangezien we in Europa én in de Verenigde Staten de eigen chipindustrie een flinke boost willen geven, lijkt dat geen onoverkomelijk probleem.”

Veolia

“Veolia is actief in voor de samenleving essentiële diensten als water, afvalverwerking en energie. Het moet in staat geacht worden in zowel goede als mindere tijden overeind te blijven. Het grootste deel van de omzet is inflatie-geïndexeerd. Daarnaast is het bedrijf redelijk recessie-bestendig. Veolia heeft een solide groeipotentieel. De volatiliteit van de onderliggende business is beperkt. Het aandeel lijkt geschikt voor defensieve beleggers op zoek naar een aantrekkelijk dividend.”

Nvidia

“Hoewel de vraag naar chips op weg lijkt naar de bodem van de varkenscyclus, geldt dit niet voor chips voor datacenters en AI. Deze worden hoofdzakelijk gemaakt door Nvidia, de grootste chipontwerper ter wereld.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

