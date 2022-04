5 redenen waarom factoring handig is

Elk bedrijf heeft zijn eigen doelstellingen en uitdagingen, en de redenen om factoring te gebruiken zijn even divers als de bedrijven zelf.

Hieronder volgen enkele van de meest typische redenen waarom kleine bedrijven gebruik maken van factoring. Als een van deze scenario’s je bekend voorkomt, denk dan eens na over hoe factoring of een voorfinanciering jou kan helpen jouw bedrijfsbehoeften te verwezenlijken.

Als jouw bedrijf kampt met cashflowproblemen en moeite heeft om de uitgaven te betalen, kan factoring de oplossing zijn. Hier zijn vijf redenen waarom veel bedrijven factoringbedrijven gebruiken als alternatieve financieringsbron:

1. Factoring van rekeningen leidt niet tot schuld

In tegenstelling tot leningen of op activa gebaseerde leningen, creëert factoring geen schuld omdat het geen lening is. Een factoringbedrijf koopt je openstaande facturen en betaal je een vast bedrag vooruit. Factoringbedrijven betalen tot 95% van de factuurwaarde en verzorgen de facturering en inning voor u. De factor betaalt je de resterende tien procent terug zodra je klanten hun facturen hebben betaald, minus hun factoringcommissie.

2. Jij hebt de leiding

Jij beslist hoeveel facturen je factureert, wanneer je ze factureert, aan wie je ze verkoopt, en wat je met de opbrengst doet. Dit geeft je de vrijheid om te beslissen wanneer en of je moet factureren, evenals het aantal facturen dat je wilt factureren. Zelfs een enkele factuur kan in factor worden omgezet.

Factuurfactoring is meer dan alleen een manier om schulden te vermijden; het kan je ook helpen ervan af te komen! Je hebt volledige controle over de middelen die je via factoring ontvangt, zodat je kunt profiteren van kortingen bij vervroegde betaling en bestaande kredietlijnen voor apparatuur of onroerend goed kunt afbetalen. Het elimineren van eerdere schulden zal je kredietscore verbeteren, waardoor e in aanmerking komt voor toekomstige leningen.

3. Snelle financiering voor kleine ondernemingen

Als jouw bedrijf wordt geaccepteerd, bieden factoringbedrijven je normaal gesproken binnen 24 uur contant geld voor je rekeningen. Het goedkeuren van je aanvraag en het overmaken van de fondsen zou bij een bank aanzienlijk langer duren.

Factuurfactoring is niet alleen voor bedrijven in financiële problemen, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Snelle groei vereist een consistente cashflow om stijgende kosten te dekken, extra voorraden aan te schaffen om de vraag bij te benen en toekomstige expansie te ondersteunen. Met financiering op dezelfde dag hoef je geen weken te wachten op de aflossing van een traditionele lening.

4. Het maakt niet uit wat je krediet geschiedenis is

Wanneer de factuur betrekking heeft op schulden, kijken factoringproviders naar de kredietwaardigheid van je klanten, omdat zij degenen zijn die de factor terugbetalen. Als de cashflow van je bedrijf moet worden verbeterd, zal je niet worden afgewezen vanwege financiële problemen uit het verleden of een gebrek aan kredietverleden.

5. Factoring van facturen kan je geld en tijd besparen

Factoringmakelaars kunnen je bedrijf koppelen aan een factoringbedrijf dat gespecialiseerd is in jouw sector en goed op de hoogte is van je vakgebied en vereisten. Zij bieden kostenbesparende diensten en oplossingen voor accountbeheer, zodat je zich op je bedrijf kunt concentreren. Bekijk de website van The Blue Factor voor meer informatie. Factoringbedrijven nemen het facturatie- en inningsproces van je over, waardoor jij tijd en energie bespaart die je anders aan onbetaalde facturen zou besteden.

