8 Tips voor bescherming pensioenpot

Wees voorbereid

Wees flexibel en zorg ervoor dat u uw financiële plannen kunt bijstellen als de omstandigheden veranderen. Hoe zit het met best- en worstcasescenario’s als het basisscenario niet kan doorgaan? Wat als u plotseling ziek wordt of voor iemand moet zorgen? Wat als u geld erft of wint? Wat als zich een onverwachte gelegenheid voordoet om extra geld te verdienen? Wie hierover nadenkt, kan beter handelen wanneer de beleggingen het beter of slechter doen dan verwacht. Dit is vooral belangrijk in de eerste tien jaar van het pensioen. De beslissingen en de marktomstandigheden in deze periode kunnen een grote invloed hebben op de levensvatbaarheid van de pensioenportefeuille op lange termijn.