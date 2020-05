Aandelen die kunnen verdubbelen

Binnen de AEX zijn er 5 aandelen die met meer dan 100% kunnen stijgen om op hetzelfde niveau te staan als de hoogste koers in de afgelopen 52 weken.

Het gaat om ABN Amro, Aegon, ArcelorMittal, ING en RD Shell. De koersen van deze aandelen zijn dermate hard getroffen – en niet alleen door de coronacrisis – dat het vleugellamme beursengels zijn geworden. Echter, het is onwaarschijnlijk deze bedrijven zullen omvallen. Daarvoor zijn ze te groot en te belangrijk. Wel zullen ze zichzelf opnieuw moeten uitvinden. De financials zijn nog lang niet klaar met de digitalisering en RD Shell moet zichzelf ombouwen van smeerpoets naar een duurzame energiemaatschappij. Het speculatiefst aantrekkelijk is ArcelorMittal in het lijstje van potentiële verdubbelaars.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

