Aandelen met hoge ESG scoren beter

Duurzaam beleggen nam afgelopen tien jaar een vlucht terwijl de beurzen stegen, de eerste test in een wereldwijde neerwaartse marktbeweging volgde in het eerste kwartaal van 2020. Beleggingen met hoge ESG-scores deden het beter dan die met lage scores en dan de brede markt.

Yo Takatsuki, hoofd ESG Research bij Axa: “Voor zowel aandelen als obligaties bleken de beleggingen met hogere ESG-scores het in de eerste drie maanden van 2020, toen de covid-19-pandemie toesloeg, beduidend beter deden dan beleggingen met lagere scores. Bij aandelen deden de best scorende bedrijven het 16,8% beter dan de slechtst scorende bedrijven, voor obligaties was de outperformance 5,2%.”

Terwijl de MSCI All Countries index 19,6% daalde, verloren aandelen van bedrijven met een score boven de 8 op een schaal tot 10 gemiddeld maar 14,5%. Obligaties van dergelijke bedrijven hielden hun verlies gemiddeld beperkt tot 1,8%, waar obligatie-index Barclays Global Corporate Aggregate met 3,2% zakte.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

