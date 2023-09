Aandelenanalyse: makkelijker dan je denkt

Met de juiste methodiek is aandelenanalyse in de praktijk niet zo moeilijk als u misschien denkt. Tijdens deze BeleggersFair-masterclass op 10 november deelt marktanalist Jean-Paul van Oudheusden (eToro) zijn beproefde methode met u.

De aandelenbeurs heeft een grote aantrekkingskracht. Beursgenoteerde bedrijven zitten vol met prachtige verhalen, die hun bestuursvoorzitters ook nog eens mooi kunnen vertellen. Veel beleggers geven daarom de voorkeur aan individuele aandelen.

Het selecteren van de juiste aandelen blijkt in de praktijk vaak niet zo gemakkelijk. Bedrijfspublicaties en analistenrapporten zitten vaak vol met technisch en financieel jargon. Bovendien is er zo enorm veel informatie beschikbaar, dat je bijna niet weet waar je moet beginnen.

Aandelenanalyse hoeft echter niet zo moeilijk te zijn. Van Oudheusden, veelvuldig te horen op BNR Nieuwsradio, legt zijn beproefde methode uit en bespreekt daarbij aan de hand van de actualiteit een aantal concrete voorbeelden. Ook is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

De masterclass ‘Aandelenanalyse is makkelijker dan je denkt!’ vindt plaats om 10.00 uur.

Spreker

Jean-Paul van Oudheusden

Marktanalist bij eToro

Jean-Paul van Oudheusden heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening, met senior posities bij onder andere ABN Amro, Royal Bank of Scotland en IEX Group. Sinds 2013 werkt Van Oudheusden als freelance consultant en commentator voor verschillende toonaangevende financiële instellingen, banken en brokers.

In 2020 startte hij zijn eigen bedrijf, Markets Are Everywhere, om beleggingsonderzoek en educatieve middelen voor particuliere beleggers aan te bieden.

