ABN Amro: ‘Rentepiek mogelijk al bereikt’

Eind juli hebben de ECB en de Fed beide hun rentetarieven met 25 basispunten verhoogd. Wij houden er rekening mee dat de reeks renteverhogingen hiermee eindigt. De ramingen voor de Nederlandse, Duitse en Amerikaanse 10-jaars staatsrentes hebben wij naar boven bijgesteld. Economen van de ABN Amro blijven verder rekening houden met een daling van de wisselkoers van de euro versus de dollar.

Conform verwachting heeft de ECB tijdens het beleidsoverleg van 27 juli de officiële rentetarieven met 25 basispunten naar boven bijgesteld naar het hoogste niveau in meer dan twintig jaar tijd. Het depositotarief staat nu op 3,75%. De verhoging van juli is de laatste in een reeks die begon in augustus vorig jaar. Toen stond de depositorente nog op -0,5%. De Fed was de ECB voor. Op 26 juli verhoogde de Amerikaanse centrale bank de range van het toonaangevende fed funds tarief al met 25 basispunten naar 5,25-5,50%.

Bij de persconferenties van de voorgaande overleggen hintte ECB-president Lagarde telkens op verdere renteverhogingen. Na het meest recente renteoverleg was zij hier minder stellig over. Zij zei dat de inflatie nog altijd hoog is, maar dat zij signalen ziet van afzwakking. Mochten die aanhouden, dan acht zij het mogelijk dat de ECB de rente bij het volgende renteoverleg in september ongemoeid zal laten. Onze inschatting is dat die signalen er zullen komen en dat het niet bij een pauze blijft, maar dat de volgende stap er een omlaag zal zijn, mogelijk al aan het eind van dit jaar en anders in het eerste kwartaal van 2024 met 25 basispunten.

In totaal heeft de ECB de rente met 425 basispunten verhoogd. Deze renteverhogingen beginnen hun weerslag te krijgen op de kredietverlening. Volgens de Bank Lending Survey scherpen banken hun kredietvoorwaarden aan en zijn zij van plan dit te blijven doen. Ook geven banken aan dat de kredietvraag afneemt. De druk op de kredietverlening zal zich vertalen in een lagere groei van de consumptieve bestedingen en de bedrijfsinvesteringen. Bij een vertraging van de economische groei zal de inflatie verder afzwakken.

Lange rente volgend jaar omlaag

De 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen is in de maand juli min of meer gelijk gebleven. Wij denken dat de 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen voorlopig rond het huidige niveau zal bewegen en vanaf volgend jaar een daling zal inzetten. Eerder gingen wij ervan uit dat de ECB de rentetarieven spoediger zou verlagen en dat de 10-jaars rente als gevolg daarvan al vlotter omlaag zou komen.

Wisselkoers EUR/USD komt onder druk te staan

In juli veerde de euro eerst op versus de Amerikaanse dollar en zakte vervolgens weer terug naar het oorspronkelijke niveau. Wij houden er rekening mee dat de euro in de loop van dit en volgend jaar verder zal dalen. Dit omdat op financiële markten wel rekening wordt gehouden met renteverlagingen door de Fed, maar niet met die van de ECB. Zodra beleggers deze door ons voorziene ECB-renteverlagingen wel beginnen in te prijzen, dan zal dat zijn weerslag hebben op de wisselkoers van de euro. Daarnaast hebben veel beleggers al positie genomen in de euro. Zodra het sentiment omslaat en beleggers hun posities afwikkelen, zal de euro aan waarde verliezen ten opzichte van de dollar.

Geschreven door: Economen ABN Amro

