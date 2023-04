ABN Amro verlaagt koersdoel euro/dollar

Tijdens de beleidsvergadering van maart heeft de ECB de rentetarieven met 50 basispunten (bp) verhoogd. Deze verhoging vond plaats ondanks het feit dat in de dagen ervoor onrust op financiële markten was ontstaan rondom de gezondheid van het bankwezen. De Visie van de economen van ABN Amro.

In de persverklaring meldde de ECB ten aanzien van het toekomstige beleid dan ook “de grote onzekerheid versterkt het belang van een op data gebaseerde benadering bij de besluiten over de beleidsrente.” Daarnaast meldde de ECB dat de banksector in het eurogebied “schokbestendig is, met sterke kapitaal- en liquiditeitsposities” en dat “de beleidsinstrumenten van de ECB in elk geval volledig zijn toegerust om indien nodig liquiditeitsondersteuning te verstrekken en de soepele transmissie van het monetair beleid te garanderen.” De ECB gaf ook aan dat ze een duidelijke scheiding maken tussen inflatiebestrijding aan de ene kant en financiële stabiliteit aan de andere kant.

Hoewel wij eerder dachten dat de ECB na de renteverhoging van maart een pauze zou inlassen, denken wij nu dat de rente nog wat verder zal worden verhoogd. Dit is omdat de meest recente cijfers voor de kerninflatie (de inflatie zonder de volatiele componenten voedsel en energie) en de loonstijging hoger zijn uitgekomen dan verwacht. Daarnaast zien we duidelijke signalen dat de eerdere renteverhogingen de economie afremmen, maar lijkt de vertraging waarmee dit gebeurt langer dan normaal. Omdat de ECB de verwachtingen voor de inflatie op de langere termijn in toom wil houden, zal ze nu dus nog wat harder op de rem moeten trappen. We verwachten dat de depositorente zal worden verhoogd naar een piek van 3,75% in juni. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat de onrust op financiële markten niet opnieuw oplaait.

Wij verwachten nog steeds dat de economie van de eurozone dit jaar een milde recessie zal doormaken en dat de inflatie en de inflatieverwachtingen in de loop van dit jaar fors zullen afnemen. Dan kan de ECB tegen het einde van het jaar alweer van koers veranderen en de rente geleidelijk gaan verlagen.

Lange rente gedaald – zal op korte termijn stijgen

De 10-jaarsrente op Nederlandse staatsleningen is in de maand maart gedaald onder invloed van de onrust op financiële markten. Beleggers zijn overgestapt van risicovolle beleggingen naar ‘veilige’ overheidsobligaties. Daarnaast hebben ze hun verwachtingen over de beleidsrente van centrale banken neerwaarts bijgesteld. Wij denken dat de rente op de korte termijn weer zal stijgen omdat de Amerikaanse en Europese centrale banken (de Fed en de ECB) de rente nog verder zullen verhogen. In de tweede helft van dit jaar kan de rente evenwel weer gaan dalen als de eerste renteverlagingen aan beide zijden van de Oceaan in zicht komen.

EUR/USD voor eind dit jaar aangepast

De euro-dollarkoers is in maart per saldo gestegen. Dit heeft te maken met het feit dat het verschil tussen de beleidsrente van de Fed en de ECB op de korte termijn zal afnemen. Desondanks hebben wij onze ramingen voor de EUR/USD aan het eind van dit jaar licht neerwaarts bijgesteld (van 1,12 naar 1,10). We verwachten namelijk in de laatste maanden van dit jaar minder renteverlagingen in de VS dan we eerder dachten. Dit zal de dollar minder onder druk zetten.

