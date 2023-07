abrdn: kies voor de Chanel van de cosmetica (met tips)

Coco Chanel was meer dan honderd jaar geleden een van de eerste modeontwerpers die ook parfums en cosmetica produceerde onder de eigen merknaam. Sindsdien weet het bedrijf een schare fans aan zich te binden die graag met Chanel geassocieerd willen worden, maar zich geen haute couture kunnen veroorloven.

Vele luxemerken volgen nog steeds het voorbeeld van Chanel en worden daarbij achter de schermen geholpen door kleinere productiebedrijven. “Er liggen meer kansen voor beleggers in deze sector dan alleen het investeren in de bekende luxemerken”, stelt Tzoulianna Leventi, beleggingsexpert bij abrdn.

De wereldwijde cosmeticamarkt voor parfum, make-up en persoonlijke verzorgingsproducten is booming, met een groei van ruim 16% sinds het begin van dit jaar. Alleen al in Europa wordt er per jaar € 80 miljard aan cosmetica uitgegeven. Duitsers, Fransen en Italianen lopen daarin voorop. De markt in Azië groeit naar verwachting van $ 5,7 miljard in 2021 naar $ 14,75 miljard in 2028.

Vooral luxemerken zijn sinds het eind van de pandemie weer in trek. LVMH – de moedermaatschappij van merken als Louis Vuitton, Guerlain en Tiffany – wist als eerste Europese bedrijf een omzet van $ 500 miljard aan te tikken, en zag de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met liefst 17% stijgen. “Achter de schermen van de grote namen werken enkele interessante, kleinere bedrijven hard aan R&D, maar ook aan de ontwikkeling en white labeling van producten die onder andere merknamen worden verkocht. En hier liggen de beleggingskansen”, aldus Leventi.

Intercos doet bij de meeste mensen geen belletje rinkelen, weet Leventi. Dit Italiaanse bedrijf produceert echter cosmetica voor enkele van de grootste merken ter wereld. “Omdat Intercos zich aan een strikte geheimhoudingsplicht moet houden, vliegt het bedrijf onder de radar van de meeste beleggers en analisten terwijl het meeprofiteert van de hausse in de industrie.”

China heeft nog een weg te gaan

Het Franse bedrijf Interparfums heeft soortgelijke contracten en maakt onder licentie onder andere parfums waar de naam van celebraties aanhangen. Maar de fabrikant werkt ook voor Lacoste, DKNY en het exclusieve Italiaanse kledingmerk Moncler. “We verwachten dat Interparfums hard zal groeien, vooral omdat er zo veel vraag is naar parfum. Zo steeg de verkoop van luxeparfums in 2021 met 49% ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl de verkoop van goedkope parfums die bijvoorbeeld bij gewone drogisterijketens worden verkocht met 45% steeg. Ook de markt voor huis- en interieurparfums is aan een sterke opmars bezig”, aldus Leventi.

“Vooral in opkomende markten neemt de vraag naar de meer betaalbare cosmetica en haarverzorgingsproducten snel toe. Dit heeft te maken met de groeiende welvaart in die landen en de invloed van influencers. Leventi volgt Proya Cosmetics, het grootste cosmeticabedrijf in China dat huidverzorging, haarverzorging en make-up maakt voor verschillende merken en in verschillende prijsklassen. Het bedrijf heeft inmiddels toegezegd het milieu minder te gaan belasten, meer vrouwen aan te nemen en zich in te zetten voor vrouwengezondheid. Daardoor zijn de ESG-scores aanzienlijk verbeterd. Toch is er nog een lange weg te gaan voordat Proya zich kan voegen bij de Chinese consumentengoederenbedrijven die al aan de top van de ESG-ratingslijsten staan”, weet Leventi.

In 2020 werd er wereldwijd $ 483 miljard uitgegeven aan schoonheidsproducten, in 2025 stijgt dat bedrag naar verwachting tot $ 716 miljard. Tegen het einde van dit jaar zal 48% van de totale uitgaven online zijn gedaan. “Er schuilen meer kansen in de cosmeticawereld dan beleggers vaak beseffen. Achter de schermen bewegen zich enkele kleinere, innovatieve bedrijven die beleggers aantrekkelijke rendementen kunnen bieden. Betaalbare luxe geldt als defensieve belegging, want het heeft geen last van conjunctuurcycli. Zoals Marilyn Monroe ooit zei: ‘Een glimlach is de beste make-up die je kunt dragen, maar een lippenstift komt altijd van pas’”, aldus Leventi.

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

