Abrdn predikt behoedzaamheid

Wees de komende zes maanden terughoudend. Dat stelt James Athey, beleggingsstrateeg van vermogensbeheerder abrdn, in zijn outlook voor de rest van het jaar. “Hoewel de wereldeconomie de afgelopen zes maanden overwegend positief heeft verrast, zijn de eerste tekenen van afkoeling al voelbaar.”

Athey: “Dat afkoelen geldt vooral voor de productiesectoren in de grote economieën. Maar omdat er nog veel vraag is naar arbeidsintensieve diensten, is de werkloosheid laag. Dit betekent dat centrale banken voorlopig geen soepeler beleid gaan voeren, ondanks de desinflatie.

“Het effect van de recent genomen monetaire maatregelen van de centrale banken wordt pas merkbaar in de tweede helft van 2023 omdat de economieën dan pas echt beginnen te vertragen. Dit wordt ook in de hand gewerkt door huishoudens die minder uitgeven omdat de bodem van hun in coronatijd opgebouwde spaarpotten in zicht raken”, aldus de beleggingsstrateeg.

Obligaties

abrdn blijft gematigd positief als het gaat om obligaties met een lange looptijd, die aantrekkelijke rendementen en defensieve kwaliteiten bieden tijdens deze late conjunctuurcyclus. “Dit staat in schril contrast tot het scala aan cyclische aandelen die uitgaan van een naadloos desinflatietraject met weinig economische schade. Wij zetten hier echter de nodige kanttekeningen bij gezien de snelheid waarmee we van het ene naar het andere uiterste bewegen en de nog onbekende impact van de snelle afbouw van het soepele monetaire beleid. Bedrijven en huishoudens zijn beladen met schulden die zijn gefinancierd door de banken en hebben nu te kampen met oplopende renteaflossingen. En dat is zorgelijk”, aldus Athey.

abrdn verwacht bovendien dat het begrotingsbeleid tegen het einde van dit jaar voor veel lidstaten extra zwaar wordt. Ze worden dan gedwongen zich weer aan de door Brussel opgelegde begrotingsregels te houden.

China

De Chinese economische groei valt tegen. Athey: “Dit verbaast ons niet, gezien de aanhoudende problemen op de vastgoedmarkt en de focus van beleidsmakers om een meer door consumentenbestedingen gedreven groeimodel te genereren in plaats van meer overheidsgeld te pompen in niet-renderende infrastructuurprojecten. De inflatie in China blijft zwak en dit heeft op zijn beurt weer een aanhoudend desinflatie-effect op de wereldwijde goederenprijzen. Als de groei te sterk terugvalt, komt er een beleidsreactie die van invloed kan zijn op de financiële markten overal ter wereld.”

Verder houdt Athey naast de financiële markten het weer goed in de gaten: “De kans is groot dat El Nino nog dit jaar flink toeslaat met alle gevolgen voor de agrarische sector en de voedselprijzen van dien. Het desinflatieproces kan hierdoor worden gehinderd waardoor centrale banken langer hawkish blijven. Het kan ook leiden tot minder goede rendementen van risicovolle beleggingen. Dit is in lijn met onze verwachtingen.”

Schulden

“De economische groei is de afgelopen jaren sterk afhankelijk geweest van het aangaan van schulden en schuldgroei. De kosten voor het aflossen van deze schulden zijn dramatisch gestegen. We kunnen dan ook niet geloven dat er steeds hogere rentes kunnen worden betaald zonder de cyclische activiteit aanzienlijk te schaden.”

“We gaan ervan uit de grote delen van de wereld te maken krijgen met een recessie maar de markten denken daar blijkbaar anders over. Dat geeft ons de kans om ons qua beleggingen defensief te positioneren”, besluit Athey.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

