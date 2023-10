‘Adyen voldoende afgestraft’

Nederlandse beleggers stappen massaal in Adyen, blijkt uit recente data van investeringsplatform eToro. De koers van Adyen daalde in augustus spectaculair in reactie op de halfjaarcijfers. Een zware afstraffing? Het aantal beleggers dat aandelen van het bedrijf in de portefeuille heeft nam afgelopen kwartaal met 74% toe.

Adyen bleek een populair aandeel en was in Q3 veel vaker in de portefeuille van Nederlandse beleggers te vinden. Met een groei van 74% staat het bovenaan de top tien grootste stijgers op het platform (Tabel 1). Dit is opvallend, aangezien het betaalplatform tegenvallende halfjaarcijfers rapporteerde. Met een groei van 20% staat NVIDIA op de tweede plaats. Populariteit van dit aandeel nam toe na NVIDIA’s sterke resultaten en daarnaast profiteerde het bedrijf van de AI-boom. Ook opvallend in de lijst is de toenemende populariteit van semiconductorbedrijven. Zo nam het aantal beleggers dat chipbedrijf ASML in hun portefeuille heeft met 14% toe. Voor TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) lag dit percentage iets hoger, namelijk 19%.

In de top tien grootste dalers staat PostNL bovenaan met een afname van 15% ten opzichte van het tweede kwartaal. Philips zag vorig kwartaal nog een groei van 88% nadat het AI-aangedreven software lanceerde afgelopen mei, maar het bedrijf ziet aan het einde van het derde kwartaal een daling van 5% en valt daarmee buiten de top tien op de elfde plaats.

Meest populaire aandelen

In de top tien meest aangehouden aandelen onder Nederlandse beleggers op het platform behouden Tesla en Amazon hun positie op de eerste en tweede plaats. Beide hebben enorme koerswinsten geboekt dit jaar, wel met een minder indrukwekkend derde kwartaal. Andere namen in deze lijst zijn Meta en NVIDIA, waarbij het laatstgenoemde aandeel nu het zesde meest aangehouden aandeel op het eToro-platform is (tiende plaats in Q2). NVIDIA haalt hiermee techreus Alphabet in, dat van de zevende naar de achtste plaats zakt.

Tabel 1: De grootste proportionele stijging en daling in aantal Nederlandse beleggers op het eToro-platform kwartaal-op-kwartaal

Grootste stijgers onder Nederlandse eToro-gebruikers Grootste dalers onder Nederlandse eToro-gebruikers Ranking Bedrijf Toename gebruikers k-o-k als percentage Bedrijf Afname gebruikers k-o-k als percentage 1 Adyen NV 74% PostNL NV -15% 2 NVIDIA 20% Meituan -11% 3 TSMC 19% Adobe Systems Inc -11% 4 NIKE 18% Salesforce Inc -10% 5 ASML Holding NV 14% Jaguar Health Inc -7% 6 Advanced Micro Devices Inc 14% Baidu, Inc.-ADR -6% 7 AMC Entertainment Holdings 12% Beyond Meat Inc. -6% 8 Apple 10% Warner Bros Discovery Inc -6% 9 ASML Holding NV – ADR 8% Cenntro Electric Group Limited -6% 10 Coca-Cola 8% Shell PLC -6%

