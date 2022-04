Ahold Delhaize begint weer leuk te worden

Ahold Delhaize begint weer een leuk aandeel te worden voor een beperkte groep van beleggers.

Vrijdag sloot het aandeel 1,61% hoger op 30,57 euro. De afgelopen week is de koers met ruim 5% gestegen. Het aandeel noteert 14 keer de winst en 2,3 keer de boekwaarde.

De fantasie mag uit het aandeel zijn weggelopen, maar daarmee is niet gezegd dat het geen degelijk aandeel is. Het is kopen en wegleggen voor de lange termijn. De bèta van 0,4 geeft aan dat de grote beursmassa momenteel niet kijkt naar Ahold Delhaize. Langetermijnbeleggers kunnen daar hun voordeel mee doen.

Kopen en staffelen, eventueel door puts te schrijven. Vooral dat bijkopen in een dalende markt is belangrijk, omdat iets boven de 31 euro een dubbele top is ontstaan rond de jaarwisseling.

Geschreven door: Eddy Schekman

