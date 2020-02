Ahold Delhaize wint aan aantrekkelijkheid

Ahold Delhaize zal morgen de kwartaalcijfers publiceren. Gewroet zal worden naar de ontwikkelingen bij Bol.com, omdat de online-activiteiten een stormachtige groei hebben meegemaakt en de komst van Amazon door beleggers als een bedreiging wordt gezien voor de expansie.

Het aandeel noteert 22,40 euro. Positief is vooral de ontwikkeling van de trend. De zijwaartse beweging, waarvan al een jaar sprake is, is toe aan een stijging. De risico’s lijken beperkt op basis van deze trendmatige ontwikkeling. Fundamenteel is het aandeel niet duur met een koers/winst van 14,6. Op zwakke dagen zouden puts kunnen worden geschreven, vooropgesteld dat men het op levering kan laten aankomen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14525 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht