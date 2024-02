AI jaagt de prijs van water omhoog

Water. Het kan alleen nog maar duurder worden.

De digitalisering van ons leven vereist een hogere productie van chips. Bovendien stellen we onze eisen alsmaar hoger, waardoor steeds snellere processoren nodig zijn. We willen ook steeds sneller en gemakkelijker worden geïnformeerd. AI zal daarom worden ingezet. Het haalt een kant-een-klare-brok vanuit een database zodat we niet meer door diverse bronnen hoeven te zoeken.

De keerzijde van de digitalisering is dat bij de toenemende productie van chips zuiver water nodig is. Dat zal leiden tot schaarste en een verdere stijging van de prijs van water. Het zal chips duurder maken, zo is de verwachting. Uit een onderzoek van S&P blijkt dat bij TSMC het waterverbruik met meer dan 35% toenam nadat het in 2015 was overgestapt op de productie van chips van 16 nanometer. AI en quantum-computing zal ongetwijfeld voor een forse impuls zorgen van het waterverbruik. Chips zijn gewoon niet meer weg te denken, omdat ze een belangrijk middel zijn om in een vergrijzende bevolking toch productief te kunnen zijn en zo economische groei mogelijk te maken.

De iShares Global Water ETF is opgelopen tot 21,20 euro. Een aanval op de oude top rond 22,65 euro is waarschijnlijk. Daarna is technisch ruimte voor een stijging naar 25 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

