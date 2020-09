AkzoNobel signaleert positieve kentering

AkzoNobel staat 3,3% hoger op 86,94 euro na de gunstige berichten over de ontwikkeling van de omzet.

De omzet zal Q3 het niveau van vorig jaar benaderen, aldus het bedrijf. In Q2 was nog sprake van een daling van 19%. AkzoNobel zegt dat in Europa en Zuid-Amerika de vraag naar decoratieve verven ‘sterk’ is. Consumenten klussen meer doordat zij nu meer aan huis zijn gekluisterd. Ook de vraag is verbeterd naar verven die worden worde gebruikt in de auto- en luchtvaartindustrie.

Voor het aandeel wordt 34,5 keer de winst worden betaald. De koers is nog 10 euro verwijderd van het allerhoogste niveau (96 euro) aller tijden. Het bedrijf van toen en nu is niet met elkaar te vergelijken, maar de fundamentele verschillen zoeken is niet aan charttisten besteed.

