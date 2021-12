Alex Tedder (Schroders): ‘Lagere marges’

De verstoringen in de toeleveringsketen nemen in 2022 in de meeste sectoren af, denkt Alex Tedder, hoofd Global Equities bij Schroders. Inflatie blijft in veel bedrijfstakken een aanzienlijk risico, met name door de gestegen energiekosten. De marges zullen waarschijnlijk onder druk komen te staan waardoor het prijszettingsvermogen van bedrijven volgend jaar cruciaal wordt.

De aanzienlijke verstoring van de toeleveringsketen in 2021 kwam vooral door de gevolgen van de pandemie. Maar die ontwrichting zal naar verwachting volgend jaar afnemen. Door de marktwerking passen de voorraden zich historisch gezien vrij snel aan na perioden van stress. Tedder ziet geen reden om aan te nemen dat dit in 2022 niet het geval zal zijn. De vrachttarieven beginnen al dalen.

De energieprijzen zullen om een aantal redenen waarschijnlijk hoog blijven. Het economisch herstel stimuleert de vraag naar olie en gas op een moment dat de groei van het aanbod stagneert. De uitgaven voor traditionele exploratie en productie zijn teruggeschroefd, waardoor het aanbod krap is. De olie- en gasreserves in de grond zullen in de toekomst nog maar een fractie waard zijn van hun impliciete waarde vandaag. Maar voorlopig kan traditionele energie een normale cashflow en winst genereren.

Inflatie blijft een zorg

Fondsbeheerders vrezen al enige tijd dat de inflatie meer dan tijdelijk zal blijken te zijn en tot dusver zijn de voortekenen niet goed. De hogere inflatie is een gevolg van de gestegen energie- en grondstoffenprijzen en snel stijgende arbeidskosten. Dit laatste heeft veel economen verrast. Het tekort aan arbeidskrachten heeft een aanzienlijke opwaartse druk uitgeoefend op de lonen. Tedder denkt dat de prijsdruk zal aanhouden, vooral omdat het herstelmomentum in de wereld sterk lijkt.

Marges zullen in veel sectoren onder druk staan

De groei van de bedrijfswinsten is in 2021 opmerkelijk sterk geweest. De ruime monetaire en budgettaire stimuleringsmaatregelen hebben daaraan bijgedragen. Voor Amerikaanse bedrijven in de S&P 500 verwacht Schroders een winst van 225 dollar per aandeel in 2021, een stijging van 65% ten opzichte van 2020.

De hoge winsten in 2021 bieden in 2022 uitdagingen. Het effect van de hogere inputkosten werkt nog door, de krappe arbeidsmarkt zorgt voor concurrentie, waardoor de marges verder onder druk komen te staan. Dit alles zet de winstgevendheid van bedrijven onder druk.

Prijszettingsvermogen zal in de komende 12-24 maanden belangrijk zijn

Tedder ziet daarom risico’s voor aandelen volgend jaar, vooral omdat de waarderingen nu relatief hoog zijn (vooral in de VS). Sommige bedrijven kunnen de komende 12 maanden de hogere prijzen doorberekenen in de eindprijzen. Maar veel bedrijven zullen niet daartoe in staat zijn. De basisconsumptiegoederensector en de industriële sector lijken momenteel het kwetsbaarst voor hogere inputkosten. Zij hebben last van een sterke stijging van basisgrondstoffenprijzen en deze sectoren zijn doorgaans ook zeer concurrerend. Maar er zijn uitzonderingen: Nestlé kon in het derde kwartaal van 2021 de prijzen met meer dan 4% verhogen ten opzichte van 2020, terwijl andere bedrijven, zoals Unilever en Proctor & Gamble, moeite hadden om de prijzen überhaupt te verhogen.

Mega-trends blijven doorzetten

Er is een aantal structurele drijfveren die in het komende decennium en daarna een wezenlijke impact kunnen hebben op de aandelenmarkten. De meeste van deze megatrends zijn verre van nieuw en al vele jaren relevant:

klimaatverandering,

energietransitie,

demografische veranderingen,

innovatie in de gezondheidszorg,

digitalisering,

automatisering,

verstedelijking.

Hun relevantie neemt exponentieel toe naarmate de bevolking groeit. Hoewel er wereldwijd grote uitdagingen zijn wordt dit tijdperk gekenmerkt door innovatie en snelle ontwikkelingen. Vanuit het oogpunt van een belegger zijn de mogelijkheden immens. Beleggen in de bedrijven die blootgesteld zijn aan deze megatrends biedt kansen op een aanzienlijk beter rendement dan een traditionele aandelenindex.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16777 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht