Alexis Bienvenu (LFDE): ‘In virtuele of reële activa beleggen?’

Op het eerste gezicht is niets zo tastbaar en betrouwbaar als vastgoed: het heeft een direct nut, levert inkomsten op, is gereglementeerd en wordt al jarenlang verhandeld op een sterk uitgebouwde markt. De Engelse term is niet voor niets ‘real estate’, letterlijk vertaald ‘reëel bezit’. Cryptomunten, daarentegen, zitten aan het volledig virtuele uiteinde van het spectrum: ze zijn immaterieel, worden weinig gebruikt en genereren zelf geen inkomsten. De Visie van Alexis Bienvenu, fondsmanager La Financière de l’Echiquier.

Toch zijn bij vastgoedbeleggingen de afgelopen maanden wereldwijd enorme bedragen verdampt en lijkt het alsof de hoge waarderingen van de afgelopen jaren uiteindelijk ook slechts virtueel waren. Dat zagen we niet alleen in China, waar beleggers de sector massaal wantrouwen na het faillissement van enkele grote projectontwikkelaars, maar ook in de meeste ontwikkelde landen – in die mate dat een aantal regionale banken in de Verenigde Staten en recenter de Deutsche Pfandbriefbank in de problemen kwamen.

In Zweden, waar vastgoed onder grote druk staat, volgt de centrale bank de situatie op de voet om een bankencrisis te vermijden. In Frankrijk zagen sinds begin 2023 meer dan twintig vastgoedbeleggingsvennootschappen zich genoodzaakt de waarde van hun rechten van deelneming te verlagen , meestal met zo’n 10% tot 15%. Ook voor dit jaar zijn er al nieuwe waardeverminderingen aangekondigd.

Tegelijkertijd schieten de koersen van virtuele munten de hoogte in. De bitcoin klom eind februari naar 63.000 Amerikaanse dollar. Daarmee is hij al bijna 50% meer waard dan begin dit jaar en komt het record van meer dan 67.000 Amerikaanse dollar uit 2021 in zicht. Geldt in tijden van stijgende rente dat een volstrekt virtuele belegging waardevaster is dan de meest ‘reële’ activa?

Virtuele munten hebben verschillende voordelen: ze zijn gemakkelijk te verhandelen, reageren snel op prijsveranderingen, hebben een diverser aanbod en zien een toenemend handelsvolume. Zelfs Amerikaanse toezichthouders hebben recentelijk fondsen goedgekeurd die in bitcoin investeren, wat heeft geleid tot miljarden dollars aan kapitaalstromen. Bovendien zijn virtuele munten transparant over hun volatiliteit, in tegenstelling tot fysiek vastgoed waarbij de risico’s vaak worden onderschat. Vastgoedmarktrisico’s manifesteren zich vaak plotseling als ‘wild’ fluctuerende periodes, volgens wiskundige Benoît Mandelbrot.

De risico’s van zuiver virtuele beleggingen worden vaak onderschat, ondanks hun duidelijk zichtbare aard. Het extreme koersverloop van bitcoin, zoals een stijging van 520% in zeven maanden gevolgd door een daling van 75% in een jaar, wordt voornamelijk toegeschreven aan speculatie. In tegenstelling hiermee zijn vastgoedrisico’s deels verborgen maar hebben ze toch verband met factoren zoals rente, gebouwkwaliteit, locatie en huurderssolventie, die beleggers enigszins intuïtief begrijpen. Echter, bij virtuele munten blijft het moeilijk om een duidelijk verband te vinden tussen de risico’s en fundamentele parameters.

Dat ‘ongefundeerde’ karakter is een van de voornaamste argumenten die twee auteurs van de Europese Centrale Bank in een recent opiniestuk tegen de bitcoin naar voren brengen . Zij voeren aan dat de munt bij gebrek aan intrinsiek rendement of enig ander blijvend en werkelijk nut, een ‘reële’ waarde heeft van … nul! Toch houden ongetwijfeld weinig beleggers rekening met de mogelijkheid dat de bitcoin op een dag 0 dollar waard zal zijn. Zo bekeken schatten zij de onderliggende risico’s ervan dus niet echt correct in. Bij vastgoed daarentegen is het risico uiteindelijk beperkt: hoe zou de waarde van vastgoed, zelfs van matige kwaliteit, ooit tot nul kunnen dalen?

Er is dus alle reden om aan te nemen dat beleggers uiteindelijk opnieuw ‘reële’ activa zullen verkiezen boven virtuele wanneer de prijscorrectie achter de rug is – al kan dat nog wel even duren. Zuiver virtuele activa zullen onvoorspelbaar blijven zolang zij geen fundamentele waarde hebben tenzij we het plezier van speculeren, het nut van een munteenheid voor criminele activiteiten of argwaan tegenover de munten van nationale overheden als ‘fundamentele waarde’ beschouwen. In dat geval is de kans inderdaad klein dat de bitcoin op een dag niets meer waard is. Reële en virtuele activa hebben dan ook allebei hun plek, maar ook elk hun eigen voor- en nadelen die we niet mogen verwarren.

