Apple: Waarvoor willen de mensen nog in de rij staan

Apple staat slechts 0,6% hoger op 149,03 dollar na de lancering van de nieuwe iPhone. Dat is nauwelijks een whatsappje waard.

Het komt wel vaker voor dat de markt nauwelijks reageert na de introductie van nieuwe producten. Hoewel, ze zijn deze keer niet veel meer dan smartphones met een betere camera of een smartwacht met een groter scherm.

Op het eerste gezicht lijkt er dus niets aan de hand. Maar kijk eens naar de ontwikkeling van de trend in de vorm van het voortschrijdend gemiddelde. Dat heeft nog nooit zo’n stijl verloop laten zien. Het is parabolisch. Het is wachtend op de omslag.

Hartstilstand

Het revolutionair hart van Apple lijkt minder krachtig te tikken. Het bedrijf heeft een nieuw revolutionair product nodig. Het moet een spectaculaire verrassing zijn.

Een auto, een iPhone op wielen is dat niet meer. Dat idee is al meer dan voldoende in de markt gepompt. Het zal iets anders moeten zijn. Het zal een product moeten zijn waarvoor men in de toekomst in de rij wil staan. Dat is geen iPhone met een betere camera waarvan de meeste gebruikers toch alleen maar slechte kiekjes maken.

Ongetwijfeld zal de nieuwe iPhone goed worden verkocht. Daar twijfelt niemand aan. Dat zit al in belangrijke mate in de koers verdisconteerd. Het aandeel noteert ruim 29 keer de winst per aandeel.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16508 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht