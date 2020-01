Arif Husain (TRP) over strijd tussen reflatie en groei

Hoe zal het de fixed income-markten vergaan in 2020? Arif Husain, portfolio manager en head of International Fixed Income van T. Rowe Price geeft beleggers in vastrentende waarden een aantal handreikingen.

Als er al sprake is van enige marktconsensus, dan is het dat het reflatie-thema lijkt aan te houden. De verbetering in de wereldwijde economische groei in de afgelopen maanden is niet onopgemerkt gebleven door de centrale banken, inclusief de Fed. Economische omstandigheden lijken zich te stabiliseren. Het heeft geleid tot winsten voor risicovolle beleggingen op aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten, terwijl kernobligaties het juist moeilijk hadden.

Geopolitieke risico’s zijn breed gespreid

“De markten zijn optimistisch over de groeivooruitzichten, veel is al ingeprijsd”, stelt Husain. Volgens hem is het zeker waar dat de wereldeconomie er beter bij ligt, maar nog niet alle indicatoren staan op groen, en de harde data zijn nog altijd aan de zachte kant. Het ergste mag misschien wel achter de rug zijn, maar de groei is nog maar beperkt in de meeste landen. De Europese inkoopmanagersindices (PMIs) stijgen weer, zij het bescheiden. Husain maant beleggers dat zij niet op de zaken vooruit moeten lopen.

Op geopolitiek vlak zijn er ook nog altijd tal van risico’s in 2020. Zeker, op dit gebied is ook het een en ander verbeterd in de afgelopen maanden, waardoor de risicobereidheid onder beleggers weer toenam, maar de geopolitieke situatie kan zo weer omslaan. Husain wijst op de recente escalatie in het Midden-Oosten, de implementatie van de Brexit, Amerikaanse presidentsverkiezingen en de handelsspanningen met China, en mogelijk Europa.

Gemengde prestaties houden aan

Van de bedrijfsobligatiemarkten komen gemengde signalen. Bedrijfsobligaties deden het goed in de tweede helft van afgelopen jaar, maar de kosten van short term insurance voor investment grade bedrijven stegen. De spreads in high yield werden in het algemeen krapper, maar die van energiebedrijven en risicovoller C-schuldpapier bleven achter bij niet-energie bedrijven en hoger gewaardeerd schuld papier in het B- en BB-segment. De trend van uiteenlopende prestaties binnen high yield lijkt aan te houden. Beleggers lijken volgens Husain selectiever te zijn in hun risicobereidheid in deze late fase van de cyclus.

Voor opkomende markten zijn de omstandigheden gunstiger, hoewel er wel een aantal uitdagingen ligt waarmee obligaties in zowel lokale als in harde valuta dit jaar geconfronteerd zouden kunnen worden. Husain: “Er is veel onzekerheid en er is een potentieel voor significante risico’s in 2020. In de frontiermarkten zijn de risico’s wellicht nog nadrukkelijker aanwezig, omdat daar de liquiditeit snel kan opdrogen, waardoor snelle prijswijzigingen kunnen optreden bij risicovolle gebeurtenissen.” Het meest extreme voorbeeld hiervan deed zich vorig jaar voor in Libanon, waar maatschappelijke protesten leidden tot een significante sell-off van staatsobligaties.

Voorzichtig en flexibel

Wil de rally in risk assets doorzetten, dan zal het reflatie-scenario moeten overgaan in een gedegen groeiverhaal. Daarvoor zijn nog wel de nodige hindernissen te overwinnen, beseft Husain. Beleggers doen er goed aan voorzichtigheid te betrachten wanneer zij in risicovolle beleggingen stappen zo laat in de cyclus. Flexibiliteit in de risicoblootstelling is belangrijk om van 2020 een succesvol jaar te maken voor fixed income beleggers.Ar

