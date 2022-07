ASML doorbreekt weerstand

ASML is donderdag 5,2% hoger gesloten op 527,00 euro. Het chipmachinebedrijf publiceerde eerder deze week de cijfers over het afgelopen kwartaal. Volgens de analisten van Investtech is ASML technisch gezien licht positief voor de middellange termijn. Het is ‘een zwakke koop’.

Investtech: “ASML is door de bovenkant van het neerwaartse trendkanaal gebroken. Dit geeft in eerste instantie een verzwakking van de dalende trend aan, of het begin van een meer horizontale trend. Het heeft het koersdoel van 485 bereikt na de doorbraak van het dubbele-top patroon. Het aandeel heeft de weerstand bij 513 euro opwaarts verbroken. Een verdere stijging mag verwacht worden.”

En verder: “Volumetoppen komen overeen met koersbodems en volumebodems komen overeen met koerstoppen. Dit verzwakt de trendbreuk. Het aandeel is totaal gezien technisch licht positief voor de middellange termijn.”

