ASML heef slechts klein vonkje nodig

ASML publiceert later deze week het jaarverslag.

Niet veel beleggers zullen zitten te wachten op het jaarverslag, omdat het in de ogen van iedereen goed gaat met de onderneming. De honger naar chips is zo groot dat wordt gesmacht naar de productieapparatuur van ASML. Hooguit kan tijdelijk een stagnatie aanwezig zijn in de installaties van nieuwe machines. Aan het annuleren van bestellingen wordt door niemand gedacht.

Het aandeel noteert op 642,20 euro 54 keer de winst. Charttechnisch is het positief dat recent een aanval op de low van 610 is afgeslagen. Daardoor is niet veel nodig voor een positieve reactie.

