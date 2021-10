ASML heeft last van groeistuipen

ASML daalde na de publicatie van het kwartaalbericht met 3,8% naar 657,10 euro. Het is echt niet het einde.

Het was even schrikken dat de verwachtingen voor het vierde kwartaal wat tegenvielen, maar het resultaat zal eerder zijn een vertraging in de orderstroom dan een kentering. Het gaat om enkele groeistuipen. Het bestuur verwacht voor het vierde kwartaal een omzet van 4,9-5,2 miljard euro. De brutomarge steeg van 50,9% naar 51,7% en de nettowinst ging van 1,0 miljard euro naar 1,7 miljard euro.

De trend voor ASML is positief. Op weekbasis is wel sprake van een lichte verslechtering van de RSI en d bovengrens van de bandbreedte. Aandelen vasthouden en/of puts schrijven in een dalende markt.

