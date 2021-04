ASML is als een Rolls-Royce. Geen vragen stellen maar kopen

De groei bij ASML wordt rijkelijk beloond met een koersstijging van 4,7% op 535,80 euro.

De omzet van 4,4 miljard euro is beter dan de raming van 3,9-4,0 miljard euro. Op jaarbasis steeg de omzet van 2,4 miljard euro naar 4,4 miljard euro en de winst per aandeel van 0,93 euro naar 3,21 euro. De cijfers over de verslagperiode wijken niet veel af met die over het vierde kwartaal van vorig jaar met een omzet van 4,3 miljard en een winst per aandeel van 3,23 euro.

Explosief

De vraag naar chips stijgt explosief. Geen +10% maar +30% voor rekenchips en geen 20% voor geheugenchips maar +50%. Daar heb je machines voor nodig. ASML verwacht voor 2021 een omzetgroei van 30%. Het zijn groeicijfers die de fantasie van de beleggers zullen blijven prikkelen.

Het gemiddelde koersdoel van 33 analisten bedraagt 545 euro, maar de kans is groot dat dit omhoog zal gaan gezien de explosieve vraag naar chips en daarbij behorende productiemiddelen.

Niet(s) vragen maar kopen

ASML behoort tot de buitencategorie. Het aandeel is als een Rolls-Royce. In de showroom stel je dan geen vragen over prijs en prestaties. Bij ASML is dat precies hetzelfde: RSI en koers/winstverhouding zijn niet opportuun en voor de lange termijn altijd te laag.

Geschreven door: Eddy Schekman



