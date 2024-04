ASML stelt verwachting voor 2025 naar boven bij

Zo op het eerste gezicht teleurstellende cijfers bij ASML, dat in het eerste kwartaal de omzet met 30% en de winst zelfs met 40% zag teruglopen ten opzichte van een kwartaal eerder. Wie beter luistert hoort dat de maker van s werelds meest geavanceerde chipmachines ernaar toewerkt om op de beleggersdag in november de eigen doelstelling voor 2025 naar boven bij te stellen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

Omzet -30%, winst -43%

De kwartaalomzet daalde van 5,7 naar 4,0 miljard en de winst van 2,0 naar 1,2 miljard, maar door de transparante communicatie van ASML waren deze stevige dalingen door analisten al verwacht. Het aantal verkochte DUV-machines nam af van 111 naar 59, wat de dalingen grotendeels verklaart. Van de meest geavanceerde EUV-machines gingen er 11 over de toonbank tegenover 13 eerder. De nieuwe bestellingen vielen met name tegen voor EUV (0,7 miljard ten opzichte van 5,6 miljard in het vierde kwartaal van 2023), maar passen bij het overgangsjaar dat ASML voor 2024 heeft voorzien.

Doelstelling voor 2025 impliciet omhoog

Om aan onze afgegeven doelstellingen voor 2025 te komen moeten we in het restant van 2024 nog iets meer dan 4 miljard omzet per kwartaal draaien, rekende CFO Roger Dassen voor in een toelichting op de cijfers. Gecombineerd met de omzetverwachting tussen de 5,7 en 6,2 miljard voor het tweede kwartaal en het aantrekken van de markt in de tweede helft van het jaar komt die uitspraak neer op een impliciete, positieve bijstelling van de doelstellingen voor 2025. De officie bijstelling komt naar alle waarschijnlijkheid op 14 november 2024, wanneer de nieuwe CEO Christophe Fouquet zijn eerste beleggersdag voorzit. De structurele verhoging van de brutomarge van 51% naar ongeveer 55% moet komen uit de verkoop van meer geavanceerde chipmachines.

Vraag naar chips onverminderd hoog

Trends in AI, elektrificatie en de energietransitie houden de vraag naar chips in de komende jaren voortdurend hoog. ASML heeft nagenoeg een monopolie gecrerd, maar er zijn ook criticasters. Tijdens een conferentie in februari sprak een deelnemer namens Samsung de zorg uit dat de prijs/kwaliteitsverhouding van de allernieuwste EUV-machines discutabel is. Een begrijpelijke zorg, want de cataloguswaarde van $380 miljoen(!) is meer dan twee keer zo hoog als die van de bestaande, goed werkende machines.

Wat dat betreft zijn het spannende weken in Veldhoven. Op een high-NA EUV testmachine kunnen klanten van ASML binnenkort met eigen ogen de eerste tastbare resultaten zelf zien. Voor ASML zelf zullen de resultaten bepalend zijn voor de hoogte van de doelstellingen in de komende jaren. Beleggers in ASML doen er verstandig aan om de ontwikkelingen in het overgangsjaar 2024 op de voet te blijven volgen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19671 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht