Asset managers: verdeeldheid over timing eerste renteverhoging ECB

De ECB zit in een lastig parket, blijkt uit de previews van asset managers op het rentebesluit van de centrale bank deze week. Waar de één al een renteverhoging voorziet in september, trekken andere asset managers het nut van een dergelijke stap in twijfel.

Portfoliomanager Konstantin Veit van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco, verwacht tijdens de vergadering van april geen belangrijke monetaire beleidsbeslissingen. “Maar de macro-economische prognoses in juni zullen de ECB waarschijnlijk handvatten bieden om de netto-aankopen van activa in juli te beëindigen. Een eerste renteverhoging van 25 basispunten in september is een plausibel scenario is”, aldus Veit.

Door de oorlog in Oekraïne moet de ECB haar beleid waarschijnlijk herzien, verwacht Mabrouk Chetouane, Global Market Strategist bij vermogensbeheerder Natixis Investment Managers, Solutions. Hij benadrukt dat de inflatie in de eurozone al grotendeels werd veroorzaakt door hogere energieprijzen. “Daarnaast is de economie van de EU twee keer zo energie-intensief als die van de VS, namelijk 9,1% voor de EU en 4,4% voor de VS. Hierdoor neemt de stagflatiedruk voor het oude continent aanzienlijk toe”, stelt de Natixis IM-strateeg. “Onder deze omstandigheden zou een renteverhoging niet productief kunnen zijn, aangezien deze een beperkt effect op de inflatie zou hebben en een negatief effect op de kredietverlening.”

Katharine Neiss, European Chief Economist bij PGIM Fixed Income verwacht dat ECB-president Lagarde de nadruk zal leggen op optionaliteit in het licht van de aanhoudende onzekerheid, met name rond de energieleveranties aan de regio, en dat renteverhogingen worden ‘gecapped’ door de verslechterende economische bedrijvigheid richting 2023. “Aangezien de inflatie nog steeds hoger is dan de ECB had verwacht en Lagarde tijdens verschillende vergaderingen een meer havikachtige toon aansloeg, zou een verschuiving naar een meer dovish geluid tijdens de vergadering van donderdag waarschijnlijk leiden tot een duidelijke herwaardering op de markten.”

Geschreven door: Eddy Schekman

