AXA: ‘China nog niet klaar om met covid te leven’

Het Chinese zero-covidbeleid, waarbij steden volledig op slot gaan om verdere besmettingen tegen te gaan, is niet houdbaar. Tegelijk is het land nog lang niet klaar om alle maatregelen los te laten. Dat stelt vermogensbeheerder AXA Investment Managers.

China ging de afgelopen maanden gebukt onder een van de ergste corona-uitbraken sinds het begin van de pandemie. Het zero-covidbeleid heeft de uitbraken in verschillende regio”s met succes ingedamd en teruggedrongen, maar de maatschappelijke en economische kosten van dit beleid zijn enorm.

Vooral de lockdown in Shanghai had grote gevolgen voor het gehele land. “Uit de gegevens van april blijkt dat de economie verlamd is geraakt door de draconische controles, toen Shanghai volledig op slot ging, met rimpelingen in het hele land tot gevolg.”

Naast de afnemende vraag en de zich opstapelende verstoringen aan de aanbodzijde, verslechtert de arbeidsmarkt in een alarmerend tempo, waarschuwt AXA IM. “Het werkloosheidscijfer in de steden is opgelopen tot 6,1%, iets onder de piek van begin 2020, terwijl de jeugdwerkloosheid al een recordhoogte heeft bereikt. Aangezien een zwakke arbeidsmarkt een bron van zowel economische malaise als sociale wanorde kan zijn, moet Beijing aandacht besteden aan de situatie en de levensvatbaarheid van zijn Covid-19-aanpak heroverwegen.”

Versoepelen

China zet inmiddels stappen om het zero-covidbeleid te versoepelen, maar is nog lang niet klaar “om met covid te leven”. “China is medisch niet voorbereid om de controles volledig te versoepelen. Slechts 60% van de bevolking heeft drie vaccinaties gehad, wat een grote zorg is voor China”s 264 miljoen bejaarden. Bovendien heeft het land nog maar pas antigeentestkits en antivirale geneesmiddelen in gebruik genomen en ook het aantal ziekenhuisbedden dat nodig is bij een eventuele nieuwe uitbraak, blijft ver achter.”

Het grootste risico is volgens AXA IM dat er geen evenwicht wordt gevonden tussen het herstel van de economische groei en het laag houden van het aantal besmettingen. “Als de beperkingen te sterk worden versoepeld, bestaat het gevaar dat de pandemie niet meer onder controle kan worden gehouden. Te kleine versoepelingen zouden daarentegen onvoldoende verschil maken voor de economie. Zonder een goed evenwicht kan de economie het nog moelijker krijgen dan in 2020.”

