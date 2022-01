Azië = aantrekkelijk

Beleggers hoeven dit jaar hun Aziatische aandelen niet van de hand te doen, verwacht James Thom, Senior Investment Director Asian Equities bij abrdn. Er zijn genoeg redenen om positief te zijn.

Voortgang in het uitrollen van vaccinaties in combinatie met betere antivirale middelen wijzen op een verschuiving van zerotolerancebeleid naar acceptatie dat het virus een endemische ziekte is. Ook worden reisrestricties opgeheven en trekt de Aziatische export aan naarmate de vraag in de VS en Europa toeneemt. Dit jaagt de consumptie en de bedrijfswinsten weer aan.

Inflatie

Een belangrijke vraag is wat de inflatie gaat doen. In tegenstelling tot de westerse markten heeft Azië tot nu toe nog niet veel last gehad van prijsdruk. Aziatische centrale banken hebben meer speelruimte om aan hun monetaire beleid te sleutelen omdat ze de afgelopen jaren voorzichtiger zijn geweest met de inzet van hun beleidsinstrumenten.

De heropening van de economie verlicht de inflatie die gekoppeld is aan de knelpunten in de toeleveringsketens. Beleggers doen er goed aan om te diversifiëren over markten en sectoren en zich te concentreren op bedrijven met prijszettingsvermogen die kosten kunnen doorberekenen om zo hun marges te beschermen. Veel kwaliteitsbedrijven doen dat.

Hoewel de aandelenmarkten in Azië in de eerste helft van dit jaar zijn opgeveerd, hebben strengere regelgeving in China en het vooruitzicht van een tapering in de VS tot een correctie geleid. Toch zijn Aziatische bedrijven goed gepositioneerd om een cyclus van een sterkere dollar te doorstaan.

Chinese vastgoedsector

De Chinese vastgoedsector staat onder druk. In aanloop naar het partijcongres in november, wanneer Xi Jinping naar verwachting een derde presidentstermijn in de wacht sleept, zal de aandacht van beleggers vooral gericht zijn op regelgeving. Beleggers kunnen ervan uitgaan dat Peking ingrijpt als het economische klimaat omslaat.

Beleggers moeten wel selectief zijn. Maar als ze goed zoeken, kunnen ze Chinese kwaliteitsbedrijven vinden die passen binnen de beleidsagenda van Peking en sterk groeien. De motor achter de consumentenbestedingen in China blijft intact. abrdn voorspelt dat een stijgende koopkracht en steeds meer gezondheidsbewuste burgers de vraag naar gezondheidsproducten en -diensten zullen aanwakkeren.

Groei van de binnenlandse consumptie is nog steeds een prioriteit voor de Chinese autoriteiten. De kwaliteitsaandelen in de consumptiesector zijn dan ook goed gepositioneerd om weerstand te bieden aan tegenwind van de toezichthouders.

India

Zuidoost-Azië profiteert het meest van de heropening van de economie. Na de sterke koersstijging heeft de Indiase aandelenmarkt nu een pas op de plaats gemaakt. De markt kan nog flink opveren gezien de gunstige demografische omstandigheden, de lage hypotheekrente, de stijgende gezinsinkomens en doordat woningen betaalbaarder zijn geworden. Met andere woorden, na jaren van gematigde economische groei lijkt India klaar voor een opleving die de koersen aanjaagt.

Er heerst ook opwinding rond de Indiase technologiesector. Het land heeft al 100 unicorns voortgebracht en er komen er steeds meer bij. Velen zijn beursgenoteerd, waardoor het bedrijfslandschap is veranderd. Ook is er sprake van een aanhoudende stroom aan buitenlandse directe investeringen in de Indiase technologiesector. Naarmate deze bedrijven groeien en nieuwe technologieën toepassen, zullen zij meer investeren en worden er meer banen gecreëerd waardoor inkomens stijgen.

Middenklasse

Indiase consumenten profiteren eveneens van hoogwaardiger producten en diensten. De Indiase regering hervormt het ondernemingsklimaat, trekt buitenlandse investeringen aan, helpt bedrijven via belastingdouceurtjes en krikt de uitgaven voor belangrijke infrastructuurprojecten op.

Wat de waarderingen betreft doen Aziatische aandelen het redelijk goed in vergelijking met de ontwikkelde markten. De consensus voor de winstgroei voor de markten van Azië-Pacific ex-Japan zal in 2022 naar verwachting in de dubbele cijfers liggen.

De ontluikende middenklasse in Azië wakkert de vraag naar gezondheidszorg en vermogensbeheer aan, terwijl de verstedelijkings- en infrastructuurbehoeften in de regio groot blijven. De door de pandemie teweeggebrachte verschuivingen zouden best eens bestendig kunnen zijn en bestaande trends kunnen versterken – zoals de omarming van cloud computing en 5G-netwerken.

Beleidsmakers wereldwijd zetten zich ook in voor een CO2-neutrale toekomst en Azië loopt hierbij voorop. Bedrijven die actief zijn in duurzame energie, accu’s, elektrische voertuigen, aanverwante infrastructuur en milieubeheer voelen de wind in de rug en beleggers kunnen daarvan profiteren.

Beleggers moeten als het om Azië gaat een langetermijnbril opzetten en geduld hebben. Dat betekent echter niet dat de aantrekkingskracht van Azië op de korte termijn minder zou zijn. Het continent schittert als nooit tevoren.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

