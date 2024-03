Basic-Fit stelt flink teleur

Het aandeel Basic-Fit N.V (BFIT) eindigde op 19,82 euro na een daling van 15,9%.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 28 oktober 2022, toen de daling 19,0% was. Er was bovendien een zeer hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 55 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat 18 keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 22,00 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De omzet steeg vorig jaar in lijn met de doelstelling met 32% tot ruim 1 miljard euro, mede door de toename van het aantal vestigingen met 202 tot 1402. Het bedrag dat Basic-Fit gemiddeld per lid per maand verdiende steeg met 3,7% naar 23,53 euro. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een toename van het gemiddelde bedrag tot 24,50 en een stijging van het aantal vestigingen naar 1575. Dat is minder dan het afgelopen jaar. Voor analisten betekent dat een rem op de potentie met als gevolg een dalende koers.

Met wat tegenwind kan de koers verder dalen naar 15 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19566 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ Basic-Fit stelt flink teleur ”

Terug naar het nieuws overzicht