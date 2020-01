Belastingvoordeel door duurzaam beleggen

Wil je groen beleggen? Dan kom je in aanmerking voor een mooi belastingvoordeel.

Zo draag je bij aan een beter milieu en het is fijn voor je eigen portemonnee. Dit vrijgestelde vermogen telt wel mee bij het berekenen van de vermogenstoets.

Dit wil zeggen dat het invloed heeft op eventuele zorg- en huurtoeslag of een kindgebonden budget.

Fiscaal voordeel door groen beleggen

Sommige groene beleggingsproducten komen in aanmerking voor fiscaal voordeel. Je krijgt een belastingvoordeel als je belegt in een ‘Groenfonds‘. Deze fondsen beleggen alleen in Nederlandse milieuvriendelijke organisaties.

Als je meer vermogen hebt dan het heffingsvrije vermogen, dat in 2020 €30.846 per persoon bedraagt, is het voordeel minimaal 1,24 procent. Afhankelijk van de omvang van jouw vermogen kan het belastingvoordeel verder oplopen tot 2,30 procent.

Er zitten wel enkele regels aan. Naast dat je moet beleggen in een zogeheten groenfonds mogen de beleggingen niet meer waard zijn dan €59.477 (in 2020). Voor fiscale partners is het bedrag €118.954.

Hoe is het fiscale voordeel opgebouwd?

Het fiscale voordeel bestaat uit twee delen. Zo bespaar je op de vermogensrendementsheffing, in 2020 een besparing van 0,54 procent, 1,27 procent of 1,60 procent. Daarnaast ontvang je 0,7 procent heffingskorting. Door te beleggen in duurzame producten verhoog je dus je rendement omdat je minder kosten maakt over je vermogen. Op deze manier kan jouw kapitaal een stuk harder groeien, terwijl je ook nog eens een positieve impact maakt op het milieu.

Of groen beleggen iets voor jou is hangt onder andere af van je eigen redenen om te gaan beleggen. Misschien ben je op andere vlakken in je leven al groen bezig en hou je er bijvoorbeeld ook rekening mee bij het energieprijzen vergelijken en doe je verantwoord boodschappen. Ben je wellicht bereid om wat minder rendement te ontvangen dan op een ander beleggingsproduct omdat jouw beleggingen zorgen voor een lagere CO2-uitstoot? Of wil je jouw rendement maximaliseren door optimaal gebruik te maken van het belastingvoordeel? Er zitten enkele risico’s aan groen beleggen.

Risico’s van groen beleggen

Belastingvrij beleggen klinkt natuurlijk goed in de oren, maar net als andere vormen van beleggen kent het risico’s. Denk hierbij aan koersdalingen en transactiekosten die kunnen zorgen voor een lager rendement. Daarnaast vallen groene beleggingen niet onder het depositogarantiestelsel. Dit stelsel biedt een bepaalde bescherming voor jouw tegoeden in het geval van een faillissement van de bank. Jouw tegoeden in groene beleggingen zijn dus niet gegarandeerd.

Wat daarnaast een nadeel is van groenfondsen is dat deze niet altijd open staan voor nieuwe beleggers. Het opgehaalde kapitaal moet namelijk grotendeels door de banken worden geïnvesteerd in goedgekeurde duurzame projecten. Er moeten wel genoeg van dit soort projecten zijn om in te kunnen investeren. Als je niet duurzaam belegt voor het belastingvoordeel maar puur om milieuredenen, kun je er ook voor kiezen om zonder fiscaal voordeel te beleggen in een duurzaam fonds.

