Beleggen in bitcoin met de VanEck Vectors Bitcoin ETN

Er is een nieuwe manier om in bitcoins te kunnen beleggen met de VanEck Vectors Bitcoin ETN.

“Vanwege de geringe correlatie met andere beleggingscategorieën is beleggen in bitcoin een uitstekende manier om bij te dragen aan de diversificatie van een portefeuille”, legt Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck, uit. Investeerders in bitcoins hebben met deze ETN geen wallet nodig. Daarin worden bitcoins op de blockchain opgeslagen.

De ontwikkeling van de ETN weerspiegelt de waardeontwikkeling van de MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index. De koers van deze index is rechtstreeks gekoppeld aan de bitcoinkoers.

“Onze Bitcoin ETN is volledig gedekt. Dat betekent dat met het geld dat in de ETN wordt belegd, daadwerkelijk bitcoins worden gekocht”, zegt Dominik Poiger, portefeuillebeheerder bij VanEck. “Op deze manier vertegenwoordigt elk ETN-aandeel een reëel aandeel in bitcoins.” Om de veiligheid van de bitcoins te garanderen, werkt VanEck samen met Bank Frick, een in Liechtenstein gereguleerde custodian, waar de bitcoins worden bewaard in een zogenaamde ‘cold storage’. Beleggers kunnen er zeker van zijn dat de belegde bitcoins te allen tijde beschikbaar zijn.

ETN VanEck Vectors Bitcoin ETN Index MVIS® CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index Ticker Xetra / Bloomberg VBTC / VBTC GY ISIN DE000A28M8D0 Uitgever VanEck ETP AG Custodian Bank Frick & Co. AG Hoofdkantoor Liechtenstein Basisvaluta USD Indexaanbieder MV Index Solutions GmbH Herweging Maandelijks Productstructuur Fysieke replicatie Introductiedatum 25 november 2020 Total Expense Ratio (TER) 2,0% p.j. Dividendbeleid Herbeleggen

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15523 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht