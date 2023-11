Beleggers hebben meer vertrouwen

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen maand flink opgeveerd. Dat blijkt uitde maandelijkse beleggerspeiling van Saxo onder enkele honderden zelf beleggende klanten.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten steeg gedurende de maand oktober van 0,5 naar 1,6 op een schaal van -15 tot 15. De maand daarvoor lag dit op 2,1. Beleggers zijn de afgelopen maand dus positiever geworden. Het sentiment rond de AEX is eveneens verbeterd. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,8% in de komende maand. Dat was de afgelopen maand nog 0,4%. De vooruitzichten voor de S&P 500 zijn eveneens positiever geworden: van 0,5% naar 1,9%.

”Dat het beleggersvertrouwen dusdanig opveert in een zo wankele geopolitieke omgeving wordt vooral verklaard worden door de rente. De verwachting van de markt is dat de rente vanaf dit punt zal dalen. En dat is positief voor aandelen. Daarnaast waren de gepresenteerde kwartaalcijfers overall iets beter dan verwacht”, aldus beleggerstrainer Peter Siks.

ASML handhaaft koppositie

Bij de populairste Nederlandse hoofdfondsen handhaafde ASML zich ondanks een licht verlies op de eerste plaats (van 20,8% naar 19,5%). Op de tweede positie staat opnieuw Shell (17,3%). De derde plaats wordt verrassend bekleed door NN Group (van 5,6% naar 12,8%). Op het verkooplijstje van de hoofdfondsen prijkt Adyen (12,6%) opnieuw bovenaan. Het vertrouwen in het fintechbedrijf is blijkbaar nog niet hersteld. Shell staat tweede (10,9%) en Philips is derde (10,3%). Vorige maand stonden Adyen en Philips nog gezamenlijk bovenaan in het verkooplijstje.



Voorkeur voor aandelen neemt licht toe

De voorkeur voor aandelen is de afgelopen weken licht toegenomen. 86,5% (vorige maand 85,5%) van de respondenten geeft aan een voorkeur te hebben voor beleggen in aandelen. Op de tweede plaats staan ETF’s (33,0%), gevolgd door beleggingsfondsen (24,3%), opties (19,9%) en obligaties (12,0%).



IT-sector blijft populair

Informatietechnologie blijft de meest populaire sector onder beleggers, met 41,2% van de respondenten die deze sector verkiezen. De sector wordt op de voet gevolgd door de energsector (39,2%). Daarna volgen de financiële sector (34,8%), grondstoffen (30,8%) en de gezondheidszorg (18,3%).



Verhandelen van valuta

Saxo ontsloot kortgeleden de wereldwijde valutamarkt voor haar beleggers Voor veel Nederlandse beleggers onbekende markt, terwijl dit toch de grootste markt ter wereld is. 11% van de respondenten heeft hier interesse in, omdat zij hierdoor exposure in de opkomende markten kunnen krijgen. Bijna 16% van de geïnteresseerden geeft aan dagelijks te gaan willen handelen in Forex.

