Beleggers Just Eat bang voor komst Uber Eats

Just Eat Takeaway staat 3,7% lager op 88,65 euro.

De koersdruk is ontstaan doordat Uber Eats actief wil gaan worden in Duitsland. Just Eat Takeaway had een dominante positie verworven op de Duitse markt door de overname van de activiteiten van Delivery Hero in de Duitstalige landen.

Het zal ongetwijfeld beteken dat JET een stukje markt in Duitsland zal verliezen en meer aan marketing kwijt zal zijn om de resterende positie te behouden. De kost van Uber Eats zal in ieder geval geen positief effect hebben op de resultaten van Jet.

Op weekbasis valt voor Jet nog een positieve trend te ontdekken. Dat is onvoldoende tegenwicht, zeker in een volatiele markt die op zoek is naar zekerheden.

Geschreven door: Eddy Schekman

