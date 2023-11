Beleggers licht optimistisch

Na een opvallende daling in oktober (91 punten) is de ING Beleggersbarometer in november weer boven de 100 punten gekomen: 102 punten. Beleggers zijn positiever over de algemene economische situatie in Nederland. De beleggers verwachten vooral de komende drie maanden verbeteringen.

De verwachting van de waarde van de eigen beleggingsportefeuille in de komende 3 maanden is positief én de verwachtingen rondom de AEX zijn positiever dan in oktober. Het oordeel over het huidige beursjaar is negatiever dan eerder dit jaar. De helft van de beleggers vindt het beursjaar tot nu toe (veel) minder goed dan verwacht. In februari dacht een kwart van de beleggers er zo over. Niet iedereen is negatief. Voor circa één op de acht beleggers is het beursjaar momenteel (veel) beter dan verwacht.

De voorspelling die beleggers in augustus deden voor de AEX stand van deze maand (781) lag hoger dan de daadwerkelijke stand in november. Tijdens de onderzoeksperiode lag de AEX tussen de 719 en 753. De beleggers verwachten dat de AEX in februari op 735 zal staan. Dit is hoger dan wat men vorige maand voorspelde voor de maand januari (724).

Effect van het conflict in het Midden-Oosten op de beurs

Twee op de vijf beleggers (39%) verwachten dat het conflict in het Midden-Oosten, dat begin oktober escaleerde, verder escaleert mét impact op veel beurzen. De overige beleggers verwachten geen of weinig effect op de beurs, hoe het conflict zich ook ontwikkelt. Ruim vier op de vijf beleggers (83%) wijzigen hun strategie niet naar aanleiding van de oorlog. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Dat vind ik verstandig. Het verloop en de uitkomsten van dergelijke gebeurtenissen zijn zo ongewis dat het bijna onmogelijk is om hier als belegger op vooruit te lopen.”

Beleggingen verschuiven naar duurzame beleggingen?

De mening over het rendement op duurzaam beleggen blijft vrijwel onveranderd. De helft (49%) van de beleggers denkt dat duurzaam beleggen minder oplevert dan niet-duurzaam beleggen en bijna twee op de vijf (39%) denken dat het rendement vergelijkbaar is. Twee derde (67%) is niet van plan meer of minder duurzaam te gaan beleggen de komende maand. Een op de zes beleggers (17%) belegt al meer duurzaam of is dit komende maand van plan (4%).

Een ruime meerderheid van de beleggers (61%) is niet van plan om met hun beleggingen een verschuiving te maken naar beleggingen met een duurzaam karakter. Bijna een kwart (24%) heeft dit wel al gedaan. Ook is de meerderheid (55%) niet bereid om hun portefeuille om te zetten in uitsluitend duurzame beleggingen. 10% heeft dit al wel gedaan.

Ruim vier op de tien beleggers (42%) geven aan geen rekening te houden met duurzaamheid met betrekking tot beleggingen in de fossiele brandstofsector óf hier juist extra in te beleggen. Beleggingskansen in bedrijven die de energietransitie mogelijk maken worden door de meerderheid wel gezien (66%) en worden door een kwart benut.

Weinig verandering in beleggersgedrag

Het merendeel van de beleggers (60%) veranderde de afgelopen maand niets aan het totale bedrag dat zij beleggen op de beurs. Dit is meer dan in augustus en september. Ten opzichte van september kochten beleggers in de afgelopen twee maanden minder beleggingen dan dat ze verkochten.

Vier op de tien beleggers leggen periodiek een bepaald bedrag in op de eigen beleggingsrekening. Driekwart van de beleggers die periodiek geld inleggen, heeft de hoogte van dit bedrag de afgelopen zes maanden niet veranderd. Dit deel is gelijk aan vorige maanden, maar hoger dan in augustus.

Rendement en kansen op de beurs

Drie op de tien beleggers (29%) behaalden afgelopen maand een negatief rendement. Dit is vergelijkbaar met oktober, maar een stijging ten opzichte van de maanden daarvoor. Zowel het gemiddelde verlies- als winstpercentage ligt in november hoger dan vorige maand, en het gemiddelde verliespercentage is ook hoger dan in september. Homan: ”Dit komt overeen met de koersreacties op de kwartaalcijfers van verschillende aandelen. De bewegingen waren fors zowel omhoog als omlaag.”

Deze maand verwachten beleggers wederom de meeste kansen bij ASML (13%), hoewel dit bedrijf een dalende trend toont sinds juli. De verwachtingen rondom Adyen zijn toegenomen na hun beursopleving. Hierdoor stijgt Adyen naar de tweede plaats. De geopolitieke situatie heeft de sterkste invloed op de beurs (zegt 32%). Dat is zeker het geval na de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

