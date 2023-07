Beleggers zelfverzekerd de zomer in

De ING BeleggersBarometer is in juli nagenoeg stabiel gebleven, met een kleinst mogelijke daling van slechts één punt in vergelijking met juni. Vorige maand stond de score op 114 punten, deze daalt in juli naar 113. Het oordeel van beleggers over de algemene economische situatie in Nederland van de afgelopen drie maanden is iets positiever dan vorige maand. Beleggers kijken ook positiever naar hun eigen beleggingsportefeuille en zijn zeker over het behoud van hun baan.

Het oordeel van beleggers over de waarde van hun eigen beleggingsportefeuille in het afgelopen jaar is deze maand positiever dan in juni. Er zijn meer beleggers die melden dat hun portefeuille in waarde is gestegen, 45% in juni naar 51% deze maand. Een kleinere groep van 17% geeft aan dat de waarde van hun portefeuille gelijk is gebleven, een lichte daling van 1% ten opzichte van de vorige maand. Tegelijkertijd is er een significante daling in de groep beleggers die een waardevermindering van hun portefeuille rapporteren, van 36% naar 30%. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “De toename van het beleggersvertrouwen is niet zo gek. Bijna ongemerkt staan de beurzen dit jaar wereldwijd al een dikke tien procent in de plus.”

Beleggers zeker over hun baan

Het vertrouwen in de baanzekerheid blijft sterk onder de beleggers. Net als 6, 12 en 18 maanden geleden is meer dan 80% van de beleggers die in loondienst werken ervan overtuigd dat ze hun baan de komende tijd behouden. Deze overtuiging lijkt zelfs sterker te zijn geworden in vergelijking met een jaar geleden. Er is een verschuiving opgetreden van ‘zeker’ naar ‘heel zeker’ over het behoud van hun baan. Dit wijst op een sterk vertrouwen in de stabiliteit van de arbeidsmarkt onder deze groep beleggers.

Technologiesector als meest kansrijk gezien

Meer dan een derde van de beleggers (35%) verwacht de meeste beleggingskansen in de technologie/IT sector in de komende zes maanden. Ook ziet meer dan één op vijf beleggers kansen in grondstoffen. Beleggers zien daarentegen de horeca als de sector met de minste kansen.

Aandelen van ASML zijn ook deze maand weer de favoriet bij beleggers. 18% van de beleggers verwacht de meeste kansen bij ASML in de komende drie maanden. Dit is een stijgende trend, in april stond ASML op 11%, in mei op 15% en in juni op 16%. Shell blijft de nummer twee met 8%. Deze maand valt de ING Group net buiten de top 5 door een daling van 4% naar 3%, terwijl Aegon juist stijgt van 2% naar 4%.

Duurzaamheid speelt geen rol voor meer dan de helft van de beleggers

Ondanks de groeiende aandacht voor duurzaamheid houdt meer dan de helft (51%) van de beleggers hiermee geen rekening in hun aandelenpakket. Bijna 1 op de 3 beleggers (29%) zegt wel bewust duurzaam te beleggen. 20% is geïnteresseerd in duurzaam beleggen en van plan dit te doen, maar heeft nog geen actie ondernomen. Homan: “Dat is jammer. Niet alleen vanuit maatschappelijk perspectief, maar ook vanuit rendementsperspectief. De wereldwijde duurzame index doet het dit jaar ruim 3% beter dan de normale index.”

