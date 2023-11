BeleggersFair 2023 van start gegaan

De deuren van de Amsterdamse Beurs van Berlage zijn vanochtend geopend voor de negende editie van de BeleggersFair; het grootste beleggersevent in Nederland. Duizenden beginnende én gevorderde beleggers ontmoeten vandaag tientallen beleggingsexperts en andere financiële zwaargewichten.

Op de beursvloer van BeleggersFair kunnen beleggers ook dit jaar weer in contact komen met vele banken, vermogensbeheerders en adviseurs voor vragen of meer informatie. Hier zijn ook beleggingsgoeroes te vinden, als Nico Bakker, Jean-Paul van Oudheusden, John Beijer, Joop van de Groep en Michel Stokman. Zij geven daar de hele dag door hun Gouden Tips.

Niet minder interessant is het plenaire programma onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen. Op het hoofdpodium zijn de visies te horen van vele economen en (beleggings)experts, waaronder econoom en China-kenner Heleen Mees, fintech-ondernemer Don Ginsel, Bob Homan (ING), Corné van Zeijl (Cardano), Edin Mujagić (OHV Vermogensbeheer), Elwin de Groot (Rabobank), Hans Stegeman (Triodos Bank) en Natalie Aartsen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Verdieping

Voor wie echte verdieping wil, heeft de keuze uit maar liefst 13 masterclasses. Onder meer Hans Oudshoorn (Saxo), Judith Sanders (ABN Amro) en Michel Engbers (Nationale-Nederlanden Bank) laten hun licht schijnen over actuele beleggingsthema’s. Ook komen mkb-leningen, impactbeleggen en crowdlending aan bod. Verder zijn er diverse korte talkshows met inspirerende gasten en interessante onderwerpen.

Cashcow Awards voor de beste financials

Wie is de beste broker, beleggingsexpert, online vermogensbeheerder of crowdfundplatform? Wie is de beste aanbieder van structured products, duurzame producten, beleggingsproducten in vastgoed of van impactbeleggen? En wie is het beste Nederlandse Cryptofonds en de beste Crypto Broker? Op deze vragen reageerden meer dan tweeduizend beleggers die in de afgelopen maanden hun stem uitbrachten op de Cashcow Awards.

De Cashcow Awards is een initiatief van Cashcow.nl, Cash magazine en Bull Up Beleggersclub. De winnaars van 2023 worden vandaag bekendgemaakt op het plenaire podium van de BeleggersFair.

Deel dit artikel

Één reactie op “ BeleggersFair 2023 van start gegaan ”

Terug naar het nieuws overzicht