Beleggingskansen in Duitsland

Na een uitdagend jaar 2022 staan Duitse aandelen weer steeds meer in de belangstelling van beleggers. Maar de beleggers kijken in eerste instantie vaak naar de standaardaandelen. Alexander Dominicus, Portfolio Manager bij MainFirst, evalueert het rendement van kleinere Duitse beursgenoteerde bedrijven (op de MDax en SDax) in vergelijking met de Dax-groepen dit jaar. [more]

“De ‘second-tier’ aandelen blijven achter en worden pas weer interessant na een consolidatie van de rally,” zegt Alexander Dominicus. Daarnaast zijn er nog steeds veel sceptici in de markt die de sterke marktprestaties niet volledig vertrouwen en zich meer op hun gemak voelen bij blue chip-aandelen om zo de flexibiliteit te behouden en op korte termijn te kunnen reageren op veranderingen.

“Wij beschouwen kleinere bedrijven niet als fundamenteel risicovoller”, voegt Alexander Dominicus toe. “Voor ons zit het risico eerder in het bedrijf en het bedrijfsmodel dan in de beweging van de aandelenkoers.”

Dit vereist fundamentele analyse en een evaluatie van hoe kwetsbaar de omzet van het bedrijf is, bijvoorbeeld in een economische neergang. De kwaliteit van de balans speelt ook een belangrijke rol bij de risicobeoordeling. Er zijn immers cyclische bedrijven met slechte balansen bij zowel blue chips als small caps.

Bij het evalueren van een potentiële belegging in kleinere bedrijven wordt de kwaliteit van het managementteam belangrijk. “Hoe kleiner het bedrijf, hoe belangrijker het management. Terwijl grote bedrijven vaak afhankelijk zijn van de prestaties van hun markt en sector, kan goed management een veel groter verschil maken in een klein bedrijf. Vandaar dat we het zo belangrijk vinden bij het selecteren van aandelen. Wij geven de voorkeur aan het type ondernemer dat zich identificeert met het bedrijf en zijn eigen geld heeft geïnvesteerd, boven de manager in loondienst bij een groot bedrijf.”

Machinebouw en IT

Machinebouw is een van de sectoren die MainFirst bekijkt. “We onderzoeken waar Duitse bedrijven in uitblinken en welke sectoren de grootste kansen op lange termijn bieden. Duitsland is een land van ingenieurs en heeft veel hidden champions in de industrie, bijvoorbeeld in de machinebouw. Hun producten zijn vaak van wereldklasse en spelen een sleutelrol in de automatisering van productieprocessen. De technologiesector is op lange termijn ook interessant. Ook hier heeft Duitsland veel ‘second-tier’ bedrijven, zoals IT-dienstverleners, die de digitalisering van de Mittelstand bevorderen.”

MainFirst is op zoek naar bedrijven die autonoom kunnen groeien, bijvoorbeeld via structurele groei, marktaandeelwinst of efficiëntieverbeteringen. “De waardering van het bedrijf en de kwaliteit van het management zijn ook belangrijke factoren in onze analyse. We zoeken conservatieve en betrouwbare managers. Als aan die criteria wordt voldaan, beleggen we voor de lange termijn, met een tijdshorizon van drie tot vijf jaar.”

Wat zijn de groeivooruitzichten op lange termijn voor kleinere Duitse bedrijven in vergelijking met grote bedrijven? Alexander Dominicus : “Terwijl het voor grote bedrijven moeilijk is om marktaandeel te winnen, kunnen kleine bedrijven meestal op eigen kracht groeien. In deze context zou de portefeuille als geheel aanzienlijk meer groeipotentieel moeten bieden dan de economie als geheel. In het eerste kwartaal bijvoorbeeld, realiseerden de bedrijven in onze portefeuille een dubbelcijferige omzetgroei op een gewogen gemiddelde basis, terwijl de economische groei in Duitsland eigenlijk licht negatief was. Het is belangrijk om een beleggingshorizon te hebben van ten minste drie tot vijf jaar, idealiter langer. Het is ook belangrijk om niet nerveus te worden van koersschommelingen, omdat we ervan overtuigd zijn dat de prijzen op de lange termijn de fundamentals zullen volgen en de groei van de bedrijven zullen weerspiegelen.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

