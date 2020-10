Bert Colijn (ING): ‘Test voor Trump en beleggers’

De Amerikaanse president heeft positief getest op het coronavirus, terwijl de zorgen over het economische herstel groeien. In de eurozone daalden de prijzen voor de tweede maand op rij, zal de ECB in december reageren? De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Donald Trump heeft het coronavirus opgelopen. Op de financiële markten heeft dit tot onzekerheid en een schrikreactie onder beleggers geleid. Het is afwachten wat precies de impact zal zijn op de verkiezingscampagne en op het landsbestuur. Hectische weken liggen daarmee voor zowel de Amerikaanse president als voor beleggers in het verschiet.

De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie waren sowieso al onzeker. Doordat er nog steeds geen akkoord is over een tweede steunpakket zijn de inkomens van Amerikaanse huishoudens fors gedaald in augustus. Nadat het eerste pakket afliep in juli was dit te verwachten en betekent dit dat er een rem op het economische herstel komt te staan omdat huishoudens minder te besteden hebben. Tot nu toe is de Amerikaanse economie overigens aardig blijven presteren.

Cijfers over de stand van zaken in de industrie in september geven aan dat het herstel een hoog tempo behoudt. De ISM manufacturing index daalde weliswaar licht van 56 naar 55,4, maar dit duidt nog steeds op een flinke groei. Ook de uitgaven in de bouwsector nemen flink toe, wat veel belooft voor het groeicijfer van het derde kwartaal. ING verwacht voor de economische groei in dit kwartaal een cijfer van 30% of meer (geannualiseerd).

Dit tempo zal in het vierde kwartaal zeker niet kunnen worden volgehouden. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft ook herstellen, met een groei van 661 duizend banen in september – al viel dit wel wat tegen aangezien analisten op meer dan 800 duizend banen gehoopt hadden. Dit in tegenstelling tot de Europese arbeidsmarkt waar de werkloosheid blijft oplopen. Dit komt omdat, anders dan in de VS, vanwege door veel overheden verstrekte loonkostensubsidies, de werkloosheid in eerste instantie maar weinig is opgelopen.

Werkloosheid

Een oploop van 7,2% in maart naar 8,1% in augustus is beperkt afgezet tegen de historisch ongekend grote economische schok. Maar de werkloosheid lijkt nog wel even verder door te stijgen omdat de economie nog lang niet terug is op het oude niveau van voor de crisis. Dat zal zijn weerslag hebben op de consumptie en de inflatie. De eurozone inflatie was in september voor de tweede achtereenvolgende maand negatief. De verdere daling van -0,2% in augustus naar -0,3% werd door een groot aantal verschillende factoren veroorzaakt. Zo weegt de lage energieprijs nog steeds zwaar en heeft de Duitse BTW-verlaging ook een flinke neerwaartse impact.

Daarnaast valt op dat de diensteninflatie sinds het begin van de coronacrisis van liefst 1,6 naar 0,5% gezakt is. Normaal een onderdeel van het prijsmandje dat weinig schommelt. Vooral als gevolg van een prijsdaling van diensten die beïnvloed worden door de “anderhalve meter economie” is deze nu flink gedaald. Christine Lagarde gaf deze week aan dat de kerninflatie voor de ECB een zeer belangrijke indicator is. Aangezien deze daalde van 0,4 naar 0,2% lijkt de deur naar verdere monetaire verruiming in december weer open te staan

