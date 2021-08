Bert Colijn (ING): ‘Vakantiefoto’s’

Midden in de Europese zomervakantie ligt de focus van de financiële markten vooral op de kracht van het Amerikaanse herstel. Zal de Federal Reserve gaan afremmen nu er nog meer begrotingssteun aan lijkt te komen? De Visie van Bert Colijn, econoom ING.

Terwijl op Instagram de vakantiefoto’s van Nederlandse politici je om de oren vliegen, zit de Amerikaanse Senaat niet stil. Deze week werd in de senaat akkoord gegeven voor het infrastructuurplan van 1 biljoen dollar, opvallend genoeg ook gesteund door een aantal Republikeinen. Volgens het plan moet in de komende vijf jaar voor 550 miljard aan wegen, bruggen, tunnels en vliegvelden worden aangelegd of vernieuwd maar er is ook focus op het verbeteren van toegang tot breedband internet en schoon drinkwater.

Hamvraag

De vraag is nu of het ook makkelijk door het Huis van Afgevaardigden wordt aangenomen. Daar willen de Democraten hier alleen over stemmen als ook een ander ambitieus plan van liefst 3,5 biljoen dollar meegenomen wordt. Dat plan behelst vooral sociale uitgaven aan onderwijs en zorg en neemt ook belastingverhogingen mee om het oplopen van de staatsschuld te beperken. Dit plan wordt niet door de Republikeinen gesteund en ook onder de gematigde Democraten is er twijfel over de omvang van het pakket. Omdat het infrastructuurplan hieraan gekoppeld wordt is het de vraag of de Democraten niet te hoog spel spelen hetgeen de plannen zouden kunnen doen stranden.

Hoe dan ook is de VS wel weer een stap dichter bij verdere grote begrotingssteun voor de middellange termijn gekomen. Dat roept de vraag op of de steun in de VS niet teveel van het goede is. De economie was vorig kwartaal al weer op het niveau van voor de crisis gekomen en ook voor de tweede helft van het jaar wordt sterke groei verwacht. De laatste arbeidsmarktcijfers lieten ook zien dat het arbeidsaanbod het herstel minder beperkt dan in het tweede kwartaal het geval was.

Inflatie

De Amerikaanse inflatie was in juli 5,4%, net als in juni, waarmee de piek bereikt lijkt te zijn. Waar de inflatie de afgelopen maanden met name was opgelopen dankzij uitschieters in categorieën die specifiek door de pandemie of tekorten getroffen waren, was de inflatie in juli breder gedragen. Ondanks de verwachting van wat dalende inflatie is er toch genoeg inflatoire druk om de noodzaak van het zeer ruime monetaire beleid in de VS ter discussie te stellen, zeker nu verdere begrotingssteun onderweg is. Bij de Federal Reserve beginnen de geluiden steeds sterker te worden dat het opkoopprogramma van obligaties (QE) op korte termijn afgebouwd zou kunnen worden.

Meer en meer prominente leden van de FOMC – de commissie binnen de Fed die over het monetaire beleid besluit – hebben zich hier in de afgelopen weken voor uitgesproken. Dit geeft sterk de indruk dat er later deze maand op de jaarlijkse retraite van de Fed in Jackson Hole, Wyoming duidelijkheid over het afbouwen van de steun zal komen. Nou is Jackson Hole ook een prachtige locatie voor wat wandelen en vliegvissen, dus misschien dat de Amerikanen tussen de besluiten over het monetaire beleid ook nog wat ongemakkelijke vakantiekiekjes kunnen nemen

