Besi schiet omhoog op kwartaalcijfers

De koers van Besi is vandaag met 11,1% gestegen tot 172,95 euro. De reden is het resultaat over het vierde kwartaal.

De resultaten van Besi in het vierde kwartaal van 2023 waren goed. De omzet van €159,6 miljoen, de nettowinst van €54,9 miljoen en de nieuwe bestellingen van €166 miljoen waren allemaal beter dan verwacht. Daar staat tegenover dat de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2024 tegenvielen. Voor de omzet wordt een daling van 5 à 15% verwacht, wat neerkomt op €135 à €151 miljoen.

Onlogisch zijn die getallen niet. Besi maakt chipmachines voor het verpakken van chips in eindproducten en zit daarmee aan het einde van de productieketen. Enerzijds werden consumenten door de macro-economische omstandigheden in 2023 kritischer over de aanschaf van bijvoorbeeld consumentenelektronica en elektrische auto’s. Aanbieders maakten eerst de bestaande voorraad chips op voordat nieuwe werden besteld. Dat geldt niet in de laatste plaats voor China waar de economie last heeft van een vertraging door de vastgoedcrisis. Over het hele kalenderjaar 2023 zag Besi daarom de omzet, de winst en de orders met zo’n 20% teruglopen. Aldus eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Jean-Paul van Oudheusden: “Anderzijds zijn er wereldwijd tientallen nieuwe chipfabrieken in aanbouw. Geleid door Nvidia en OpenAI zetten grote technologiebedrijven en overheden fors in op digitalisering in de breedste zin van het woord, waar heel erg veel chips voor nodig zijn. Uiteindelijk moeten de chips die uit die nieuwe fabrieken komen allemaal worden verpakt tot eindproducten. Daar liggen in de komende jaren overduidelijk de kansen voor Besi, dat jarenlang heeft geïnvesteerd in nieuwe technieken voor advanced packaging. Het is dan ook een bedrijf dat niet beoordeeld moet worden op de vooruitblik van een kwartaal. De bruto marge van 65% sterkt het vertrouwen. Een grote aankondiging erbij vanmorgen had een extra boost kunnen geven, maar kennelijk was het daarvoor nog te vroeg. Of beleggers het geduld hebben om te blijven zitten in een aandeel dat in koers al ver vooruit is gelopen op de verwachtingen zal moeten blijken.”

