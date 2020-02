Besi valt mee

Besi heeft nauwelijks gereageerd op de meevallende resultaten, waarschijnlijk omdat de toekomst er onzeker uitziet vanwege de gevolgen van het coronavirus. Hierdoor kan het resultaat over het eerste kwartaal 10% afwijken van dat over het laatste kwartaal, zowel in positieve als in negatieve zin.

De nettowinst was 33,7 miljoen euro dankzij een belastingbate van 11,6 miljoen, maar zonder die eenmalige opbrengst is de winst met 15,1% gestegen versus het derde kwartaal en met 2,8% over het vierde kwartaal van 2018. De omzet steeg in de verslagperiode met 3,0% tot 92,4 miljoen, wat overeenkomst met de cijfers over Q3 2019 en Q4 2018. Over heel 2019 daalde de omzet met 32% naar 356 miljoen euro en de nettowinst zonder de belastingbate met 49%. Van de nettowinst wordt 90% ofwel 1,01 euro per aandeel aan dividend uitgekeerd, wat kan worden gezien als een teken van vertrouwen op termijn. Echter in de koers van 39,31 euro zit 35 keer de winst verdisconteerd. Dat is veel te hoog om Besi een koopje te noemen. Charttechnisch is ruimte voor een aanval op de oude top van 41,50 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14560 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht